Wesley Sneijder zette maandag een punt achter zijn imposante loopbaan als profvoetballer. Aan de hand van tien foto's blikken we terug op zijn carrière.

Na elf jaar in de jeugdopleiding van Ajax volgt op 2 februari 2003 het grote moment voor Sneijder: hij debuteert in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Sneijder groeit uit tot het creatieve brein en verdient een transfer naar Real Madrid.

Zijn goede optredens bij Ajax vallen ook bondscoach Dick Advocaat op. Advocaat laat Sneijder op 30 april 2003 in een oefeninterland tegen Portugal debuteren voor het Nederlands elftal. De middenvelder valt na rust in voor Phillip Cocu.

Bij Real Madrid kent Sneijder een knallende start. Hij scoort in zijn eerste competitiewedstrijd tegen aartsrivaal Atlético Madrid. Na twee jaar is hij het voornaamste slachtoffer van een metamorfose die het bestuur van Real Madrid wil doorvoeren.

Internazionale ziet wel brood in Sneijder en neemt hem in 2009 voor 15 miljoen euro over. Onder trainer José Mourinho krijgt hij een vrije rol en de spelmaker betaalt zijn vertrouwen uit. In zijn debuutseizoen wint hij de Champions League en de 'Scudetto'.

Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika groeit Sneijder uit tot de blikvanger van Oranje. Hij scoort vijf keer, waaronder de winnende kopbal in de kwartfinale tegen Brazilië. Het blijkt alleen niet genoeg voor de wereldtitel. Spanje is in de finale na verlenging te sterk.

Na 3,5 jaar wil Internazionale van Sneijder af, omdat hij niet akkoord gaat met een salarisverlaging. Galatasaray biedt een reddingsboei. Sneijder verdwijnt daarmee uit de top van het voetbal en kiest voor een lucratief avontuur in Turkije. Hij verdient van 2012 tot januari 2017 4 miljoen euro per jaar.

Sneijder belandt gedurende zijn verblijf bij Galatasaray op een zijspoor bij Oranje. Bondscoach Louis van Gaal vindt dat Sneijder niet afgetraind is. Met behulp van een personal trainer knokt de Utrechter zich naar het WK van 2014 in Brazilië, waar hij derde wordt.

OGC Nice is in de zomer van 2017 de volgende halte in zijn voetballoopbaan, omdat Galatasaray wil verjongen. Het verblijf bij de Franse club blijkt een ongelukkig huwelijk. Sneijder begint met een trainingsachterstand en kan de hoge verwachtingen niet waarmaken.

Sneijder kiest in januari 2018 eieren voor zijn geld en verkast van Nice naar Qatar, waar hij voor Al Gharafa gaat spelen. Hij speelt op 2 december 2018 zijn laatste duel in het shirt van de club. Dat blijkt zijn laatste wedstrijd in zijn profloopbaan te zijn.

Op 6 september 2018 sluit Sneijder zijn Oranje-boek. In de oefeninterland tegen Peru speelt hij zijn 134e interland, waarmee hij als recordinternational van het Nederlands elftal de boeken in gaat.