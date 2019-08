PSV moet ernstig rekening houden met een vertrek van Hirving Lozano naar Napoli. De Italianen hebben zich maandag officieel gemeld in Eindhoven met een bod op de Mexicaanse aanvaller.

Voetbal International en het Eindhovens Dagblad zeggen niet hoe hoog het eerste bod is, maar PSV hoopt dat Lozano meer oplevert dan de recordtransfer van Memphis Depay in 2015, die toen voor 34 miljoen euro vertrok naar Manchester United.

Napoli is al langer geïnteresseerd in Lozano. Voorzitter Aurelio De Laurentiis gaf vorige maand te kennen dat ze hem willen kopen als het de club niet lukt om James Rodríguez over te nemen van Real Madrid.

Lozano heeft bij PSV nog een contract voor vier jaar tot de zomer van 2023, waardoor de Brabanders naar verluidt denken aan een transfersom van minimaal 40 miljoen euro.

PSV kan bovendien met het geld van Lozano het gemis van Champions League-voetbal compenseren, aangezien de ploeg van trainer Mark van Bommel onlangs werd uitgeschakeld door FC Basel in de tweede voorronde.

Lozano kwam in 2017 over van Pachuca

Lozano kwam medio 2017 over van CF Pachuca uit zijn geboorteland. Hij scoorde zowel in zijn eerste als tweede seizoen bij PSV zeventien keer in de Eredivisie en werd in zijn debuutjaar ook landskampioen.

De buitenspeler debuteerde in februari 2016 voor het Mexicaanse elftal. Hij schoot bij het WK van vorig jaar in Rusland zijn land in de groepsfase langs Duitsland (1-0).

Van Bommel liet Lozano vorige week tegen FC Twente en FK Haugesund op de reservebank beginnen. Hij mocht zondag tegen ADO wel weer starten, maar viel toen kort na rust met een voetblessure uit. Die kwetsuur lijkt echter niet zo ernstig.

PSV speelt donderdag in eigen huis de return tegen Haugesund in de derde voorronde van de Europa League, waarin een 1-0-voorsprong verdedigt moet worden. Het is nog niet bekend of Lozano dan ook in actie komt.