Feyenoord wordt donderdag gesteund door 140 supporters in de return op bezoek bij Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League. Het stadion is verder leeg.

Dinamo Tbilisi moet de wedstrijd van de UEFA voor straf zonder eigen supporters spelen omdat fans van de club zich schuldig zouden hebben gemaakt aan racisme tijdens de vorige Europese thuisduel met Qäbälä.

Feyenoord was de kaartverkoop voor de wedstrijd in Georgië al gestart voordat de UEFA vorige week donderdagmiddag de straf uitsprak.

De 140 supporters die een ticket hebben, worden door Feyenoord per mail geïnformeerd over de gang van zaken. In welk vak zij plaats mogen nemen is nog niet bekend.

Feyenoord raadt supporters zonder ticket af om naar Tbilisi te gaan. Tickets zijn op naam uitgegeven en dus persoonsgebonden.

Feyenoord al met één been in play-offs

Feyenoord staat al met één been in de play-offs van de Europa League. De Rotterdammers wonnen vorige week de heenwedstrijd in eigen huis op overtuigende wijze met liefst 4-0.

De winnaar van het tweeluik neemt het in de vierde en laatste voorronde op tegen het Zweedse IFK Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva. De heenwedstrijd tussen die twee clubs in Zweden eindigde in een 1-1-gelijkspel.

Feyenoord strandde vorig jaar al in de derde voorronde van de Europa League. De ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst blameerde zich toen tegen het Slowaakse AS Trencín (5-0 en 1-1).

De vijftienvoudig landskampioen is matig begonnen aan de Eredivisie. De equipe van de nieuwe trainer Jaap Stam speelde de eerste twee competitiewedstrijden gelijk, tegen Sparta Rotterdam (2-2) en sc Heerenveen (1-1).