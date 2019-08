Wesley Sneijder heeft een punt achter zijn voetballoopbaan gezet. De 35-jarige middenvelder zat zonder club nadat zijn contract bij Al Gharafa deze zomer afliep.

Sneijder tekende zondag een contract voor het huren van een skybox in Stadion Galgenwaard en vertelde toen in een interview met FC Utrecht TV en passant dat er een einde aan zijn voetbalcarrière is gekomen.

"Mijn gevoel voor de stad is groot. Ik ben nu gestopt met voetballen en wil een mooie plek hebben waar ik herinneringen met iedereen kan delen. Dat is hier", begon hij het vraaggesprek dat maandag werd gepubliceerd.

Sneijder speelde zijn laatste wedstrijd in december. Hij kwam vanwege blessureleed in het afgelopen half jaar niet in actie voor Al Gharafa en werd om onduidelijke redenen ook een tijdje niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

In september beëindigde Sneijder al zijn interlandloopbaan met een afscheidswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Peru (3-1). Hij is met 134 interlands (dertig doelpunten) recordinternational van het Nederlands elftal.

Sneijder maakte in 2002 debuut in betaald voetbal

Sneijder maakte in 2002 namens Ajax zijn debuut in het betaald voetbal en speelde daarna voor achtereenvolgens Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice en Al Gharafa.

De Utrechter kende in 2010 zijn succesvolste jaar. Hij won toen met Inter de Champions League (2-0-zege op Bayern München in de finale) en haalde met Oranje de finale van het WK in Zuid-Afrika (0-1-nederlaag tegen Spanje).

Sneijder kwam uiteindelijk tot 572 officiële wedstrijden (180 voor Ajax, 175 voor Galatasaray, 116 voor Inter, 66 voor Real, 27 voor Al Gharafa en 8 voor Nice) in clubverband. Hij scoorde daarin liefst 152 keer en gaf 142 assists.

Het is nog niet bekend of Sneijder actief blijft in de voetballerij. Hij komt op 24 augustus in elk geval in actie in een wedstrijd van de oud-internationals tegen amateurclub DHSC uit zijn geboortestad.