FC Twente kan een groot deel van dit seizoen niet over José Matos beschikken. De 24-jarige Spaanse verdediger heeft zaterdag een zware knieblessure opgelopen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3-zege).

Matos liep de kwetsuur vlak voor rust op tijdens een duel met FC Groningen-speler Ritsu Doan, luttele seconden na de harde overtreding van Mike te Wierik op Haris Vuckic die eerstgenoemde een rode kaart opleverde.

FC Twente doet geen mededelingen over hoelang Matos uitgeschakeld is, maar volgens Tubantia ligt hij er negen tot twaalf maanden uit en is de kans dus aanwezig dat hij zijn laatste duel voor de Tukkers al gespeeld heeft.

Matos is door FC Twente namelijk voor één seizoen gehuurd van Cádiz CF. Hij had tegen zowel FC Groningen als vorige week tegen PSV (1-1) een basisplaats als linksback en leverde tegen de Eindhovenaren zelfs een assist.

'José heeft in een emotioneel betoog afscheid genomen'

Matos vertrekt maandag nog naar Spanje, waar hij aan zijn knie zal worden behandeld en bij Real Madrid gaat revalideren. "José heeft vanmiddag in een emotioneel betoog afscheid genomen van de spelers", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen.

"José heeft in de paar weken dat hij bij de club was een fantastische indruk gemaakt op de groep. Zowel binnen als buiten het veld is het een geweldige jongen, hij is graag gezien in de groep. Dat hem dit overkomt, komt heel hard aan. Ook bij de spelersgroep heeft zijn blessure een grote indruk achtergelaten."

FC Twente gaat naar verluidt op zoek naar een vervanger voor Matos. De promovendus heeft nog 2,5 week de tijd om dat te doen, aangezien de transfermarkt op 31 augustus sluit.