FC Groningen-middenvelder Ramon Pascal Lundqvist wordt niet geschorst voor de rode kaart die hij zaterdag kreeg. Zijn ploeggenoot Mike te Wierik heeft een schikkingsvoorstel voor één duel schorsing plus één duel voorwaardelijk gekregen. RKC Waalwijk accepteerde met tegenzin twee duels schorsing voor Juriën Gaari.

Zowel Lundqvist als Te Wierik kreeg zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-3) in de eerste helft direct rood van Christiaan Bax. Het optreden van de arbiter was opvallend, want hij gaf beide ploegen in de eerste helft een strafschop, die overigens allebei gemist werden.

Lundqvist kreeg direct rood nadat hij in volle sprint Javi Espinosa pootje haakte, zonder intentie om de bal te spelen. De aanklager betaald voetbal oordeelde maandag dat er geen sprake van "gewelddadige handelingen" was en seponeerde de rode kaart.

Te Wierik heeft zich volgens de aanklager wel schuldig gemaakt aan ernstig gemeen spel. Hij raakte met gestrekt been tegenstander Haris Vuckic op de knie. Bax had de overtreding gemist, maar trok alsnog rood nadat hij op advies van de VAR de beelden had bekeken.

Groningen speelt zondag uit tegen AZ

De aanvoerder van Groningen heeft nog niet gereageerd op het schikkingsvoorstel van de KNVB. Het was de eerste directe rode kaart in zijn carrière.

Groningen speelt zaterdag met Lundqvist en mogelijk zonder Te Wierik tegen AZ. Door het instorten van een deel van het dak van het AFAS Stadion is nog niet bekend waar het duel gespeeld zal worden.

Mike te Wierik druipt af na zijn rode kaart. (Foto: Pro Shots)

RKC-verdediger Gaari twee duels geschorst

RKC ging maandag "met tegenzin" akkoord met twee duels schorsing, plus één duel voorwaardelijk, voor Gaari. De rechtsback kreeg zondag na een stevige overtreding op Owen Wijndal in de met 0-2 verloren wedstrijd tegen AZ rood van arbiter Allard Lindhout.

"Als dit de tendens wordt, dan kunnen we beter weer teruggaan naar kunstgras en de spelregels van zaalvoetbal hanteren. Voetbal is en blijft een contactsport, waar stevige duels worden uitgevochten", zegt algemeen Frank van Mosselveld op de website van RKC.

"Juriën speelde wel degelijk de bal, maar dat wordt niet eens besproken. Typerend voor hoe we in Nederland dit soort situaties beoordelen. In de Premier League zou je voor zo'n tackle op de bal een staande ovatie krijgen."

Van Mosselveld denkt dat het weinig zin had om de schorsing van Gaari aan te vechten. "Alles wordt tegenwoordig onder de noemer 'gevaarlijk spel' geschaard. Het geen zin om in beroep te gaan en Gaari mogelijk nog langer kwijt te zijn."

Gaari mist door zijn schorsing de duels met FC Twente (uit) en ADO Den Haag (thuis).

Juriën Gaari verlaat het veld tegen AZ. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie