AZ speelt zijn komende twee thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag. De Alkmaarders waren na het instorten van een deel van het dak van het eigen AFAS Stadion op zoek naar een tijdelijk onderkomen.

AZ ontvangt donderdag FC Mariupol in de derde voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd in Oekraïne eindigde vorige week in 0-0. Zondag speelt de koploper in de Eredivisie een 'thuisduel' met FC Groningen in het Cars Jeans Stadion in Den Haag, waar kunstgras ligt.

Volgens AZ is Den Haag de enige mogelijke locatie om de twee duels te spelen. "We hebben de afgelopen dagen veel steunbetuigingen van supporters en collega-clubs ontvangen", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn maandag op de site van AZ. "We zijn erg dankbaar voor het meedenken van ADO Den Haag, KNVB, UEFA en lokale autoriteiten. Het is mooi dat we op korte termijn een oplossing hebben."

Na de wedstrijd tegen Groningen staan er voor AZ in de competitie uitduels met Feyenoord (25 augustus) en Vitesse (1 september) op het programma, waarna pas op 14 september weer een thuiswedstrijd gespeeld wordt in de Eredivisie.

Als de ploeg van Arne Slot donderdag FC Mariupol uitschakelt, wacht op 22 augustus nog wel een thuisduel met het Belgische Royal Antwerp of het Tsjechische Viktoria Plzen in de play-offs van de Europa League.

Eerder werd al besloten dat het thuisduel van Jong AZ met Telstar in de Keuken Kampioen Divisie maandag op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer wordt gespeeld.

Nog niet bekend wanneer AZ weer in eigen stadion kan spelen

Zaterdagmiddag stortte door de harde wind een deel van het dak van het in 2006 geopende AFAS Stadion in. Het gaat om het dak van de Molenaar-tribune aan de lange zijde van het stadion tegenover de hoofdtribune. Er vielen geen gewonden.

De afgelopen dagen overlegde AZ met instanties als de KNVB en de UEFA over de gevolgen van de instorting. "We hebben een groot probleem en dat zal heel goed onderzocht moeten worden", zei Eenhoorn zaterdag op een persconferentie. "Er worden in het stadion geen wedstrijden gespeeld als de situatie niet veilig is."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een verkennend onderzoek gestart naar het deels instorten van het dak van het AZ-stadion. De club heeft zelf het ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV ingeschakeld om een onafhankelijk onderzoek te doen.