Iñaki Williams heeft zich voor de zeer lange termijn verbonden aan Athletic Bilbao. De 25-jarige spits ligt door een contractverlenging tot medio 2028 vast bij de La Liga-club.

De vorige verbintenis van Williams liep tot medio 2021, waardoor hij voor liefst zeven jaar heeft bijgetekend. Athletic meldt maandag dat er een afkoopsom van 135 miljoen euro in het nieuwe contract van de aanvaller is opgenomen.

Williams stapte in 2012 over van van het kleine CD Pamplona naar Athletic Bilbao. De Bask met Ghanese roots debuteerde twee jaar later in het eerste elftal van de achtvoudig kampioen van Spanje en maakte in vijf seizoenen 33 goals in 157 competitieduels.

De enkelvoudig international van Spanje werd de laatste jaren in verband gebracht met Engelse topclubs als Liverpool en Manchester City, maar lijkt zich nu voor de rest van zijn loopbaan aan Athletic te hebben verbonden.

Athletic eindigde vorig seizoen als achtste in La Liga. De ploeg van trainer Gaizka Garitano begint de nieuwe jaargang vrijdag met een thuiswedstrijd tegen regerend kampioen FC Barcelona.

