Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB is ongelukkig met de discutabele hoofdrol die de VAR in de tweede speelronde van de Eredivisie voor zich opeiste. Volgens de voormalige arbiter begon het weekend al slecht op vrijdagavond door het optreden van Bas Nijhuis bij Sparta Rotterdam-VVV-Venlo (4-1).

"Als je de speelronde begint zoals Nijhuis bij Sparta, dan weet je dat de aandacht meteen op de arbitrage gevestigd is en dat bleef helaas het hele weekend zo", zei Van Egmond zondagavond tegen FOX Sports.

"Ik denk dat het toeval is, maar soms lijkt het wel de wet van Murphy", aldus de scheidsrechtersbaas. "Daar hadden we dit weekend wel een beetje last van."

Ook scheidsrechters Christiaan Bax (zaterdag bij FC Groningen-FC Twente) en Kevin Blom (zondag bij Fortuna Sittard-Heracles Almelo) namen enkele discutabele beslissingen, waarbij ze in sommige gevallen assistentie van de VAR kregen.

'Nijhuis wilde voor camera VAR niet afvallen'

Nijhuis liet vrijdag bij de tweede goal van Sparta doorspelen nadat aanvaller Abdou Harroui VVV'er Roel Janssen met twee handen in de rug omver duwde. Harroui kon vervolgens de bal voorgeven op Ragnar Ache, die eenvoudig scoorde.

Na afloop vertelde Nijhuis voor de camera achter zijn besluit te staan, maar volgens Van Egmond wist de arbiter eigenlijk dat hij een fout had gemaakt. "Maar hij wilde de VAR niet openlijk afvallen."

"Eigenlijk moet Bas gewoon zelf zien dat het een overtreding is en fluiten. En als hij de overtreding mist, dan moet de VAR zeggen dat hij de beelden moet gaan bekijken", aldus Van Egmond.

'VAR kan alleen ingrijpen als het 100 procent fout is'

De fout van Nijhuis en zijn VAR bleken een opmaat voor een weekend waarin de videoscheidsrechter een hoofdrol voor zich opeiste. "Als het ergens verkeerd gaat, dan betekent dat niet dat andere scheidsrechters dezelfde fouten moeten gaan maken", aldus Van Egmond, die wel meer begrip kon opbrengen voor de discutabele beslissingen die Bax en Blom maakten.

Bij FC Groningen tegen FC Twente gaf Bax in de eerste helft twee strafschoppen, waarvan die voor de thuisploeg twijfelachtig was. Ook gaf hij tweemaal rood aan Groningen, waarbij de club zich zwaar bestraft voelde.

In Sittard keurde Blom een treffer van Heracles af na een lichte en onopzettelijke overtreding van Cyriel Dessers, bestrafte hij een harde overtreding van Fortuna-verdediger Branislav Ninaj slechts met een gele kaart en gaf hij in blessuretijd een penalty na een handsbal van Mauro Júnior, die zijn arm voor zijn lichaam hield.

Volgens Van Egmond zat de VAR bij dat laatste moment in een lastig parket. "Wij hebben een sterke voorkeur voor geen strafschop. Maar de VAR kan alleen ingrijpen als hij 100 procent overtuigd is van een fout van een scheidsrechter. Dan kan ik de VAR wel begrijpen dat hij in dit geval niet ingrijpt. Het is een heel lastig moment."

Al met al kijkt Van Egmond terug op een negatief weekend. "We hopen natuurlijk dat de VAR elke speelronde een bijrol heeft, maar ditmaal vertolkte hij helaas een hoofdrol."

