Frank Lampard hoopt dat Chelsea lering trekt uit de nederlaag van zondag bij Manchester United. De manager beleefde een pijnlijk competitiedebuut met een 4-0-verlies.

"Het mag duidelijk zijn dat we een een ploeg in opbouw zijn, zeker gezien de blessures die we hebben. We moeten hier snel van leren", aldus de 41-jarige Lampard.

"We missen internationals en grote namen, maar ik wil geen excuses aanvoeren. We speelden de laatste weken vaker in deze samenstelling op het veld, maar we maakten vier fouten en dat werd hard afgestraft."

Bij rust was het op Old Trafford 1-0 door een doelpunt van Marcus Rashford. In de tweede helft liep United uit via Anthony Martial, opnieuw Rashford en invaller Daniel James.

Anthony Martial zette Manchester United op 2-0 tegen Chelsea. (Foto: Pro Shots)

'Ik wil vooral aan de slag'

Ondanks de ruime nederlaag benadrukt Lampard dat niet alles slecht was. "Ik heb veel goede dingen gezien, maar ook minder goede dingen en die waren direct fataal. Ik ga niet te veel klagen over de spelers die niet beschikbaar waren. Ik wil vooral aan de slag", aldus de oud-middenvelder.

"De supporters hebben volgens mij een ploeg gezien die er alles aan deed, maar op een gegeven moment ging het snel de verkeerde kant op voor ons. Dat was een pijnlijke les."

Woensdag wacht al de volgende test voor Lampard en Europa League-winnaar Chelsea, wanneer Champions League-winnaar Liverpool de tegenstander is in de strijd om de Europese Super Cup.

Vier dagen later krijgen 'The Blues' in eigen huis tegen Leicester City de kans om de eerste punten te pakken in de Premier League.

