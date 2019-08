Donyell Malen heeft er vertrouwen in dat hij dit seizoen van grote waarde kan zijn voor PSV. De spits maakte zondag tegen ADO Den Haag zijn eerste doelpunt van het Eredivisie-seizoen en legt de lat hoog voor zichzelf.

"Het gaat eigenlijk niet eens om het getal. Het gaat er vooral om dat ik meer rust voor het doel heb", zei Malen, die ook nog een aantal kansen miste, bij FOX Sports na de 3-1-zege.

"Of het nu 20, 25 of 30 doelpunten worden, dat maakt niet heel veel uit. Met mijn kwaliteiten moet twintig wel lukken, maar er is nog genoeg werk te doen. We moeten de kansen soms beter uitspelen. Daar moeten we aan werken."

De twintigjarige Malen was vorig seizoen voornamelijk invaller bij PSV, maar geldt dit seizoen als eerste spits. Hij nam rugnummer 9 over van aanvoerder Luuk de Jong, die naar Sevilla vertrok.

In aanloop naar het Eredivisie-seizoen was Malen al trefzeker tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Hij hielp PSV thuis aan een 3-2-zege, maar de Eindhovenaren gingen in de return alsnog ten onder.

Donyell Malen in een sprintduel met Robin Polley van ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Moet soms de hoek beter uitkiezen'

Hoewel Malen vol zelfvertrouwen is, beseft de aanvaller dat hij nog moet verbeteren. "Ik heb wel goede bewegingen, maar voor het doel moet ik de hoek soms beter uitkiezen. Dan ga ik meer doelpunten maken", aldus de jeugdinternational.

Over het spel tegen ADO was hij deels tevreden. "In de eerste dertig minuten waren we goed bezig. We creëerden kansen, maar moesten er na de 0-1 achteraan rennen", zei hij.

"De 1-1 viel op een lekker moment, vlak voor rust. In de tweede helft wisten we dat we kansen zouden krijgen als we zo zouden blijven spelen."

PSV begon het seizoen vorige week met een 1-1-gelijkspel bij FC Twente en staat na twee speelrondes dus op vier punten. De ploeg van coach Mark van Bommel speelt donderdag thuis tegen FK Haugesund in de derde voorronde van de Europa League.