Mark van Bommel heeft het gevoel dat PSV de stijgende lijn te pakken heeft. De trainer zag dat zijn ploeg zich thuis tegen ADO Den Haag herstelde van een 0-1-achterstand en met 3-1 won.

"Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen", oordeelde Van Bommel bij FOX Sports. "We creëerden veel kansen. We hadden er denk ik tien kúnnen maken en zeker zes móéten maken."

Het publiek in Eindhoven werd opgeschrikt toen Hirving Lozano vijf minuten na rust, bij een 1-1-stand, geblesseerd naar de kant moest. Volgens Van Bommel is er echter geen reden tot zorg over de blessure van de Mexicaan, die eindelijk weer een keer in de basis mocht starten.

"Naast het veld ligt kunstgras en daar kwam hij vol met zijn hak in", zag de trainer. "Het is een soort kneuzing, een knietje in zijn bovenbeen. Gewoon een blauwe plek eigenlijk."

Cody Gakpo maakte in blessuretijd het bevrijdende doelpunt voor PSV. (Foto: Pro Shots)

'Je blijft hem toch een beetje knijpen'

PSV begon vorige week aan de competitie met een 1-1-gelijkspel uit bij FC Twente. Eerder kregen de Eindhovenaren al een teleurstelling te verwerken door de uitschakeling door FC Basel in de voorronde van de Champions League. PSV ging daarnaast ook onderuit in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax

Tegen ADO leek het zondag opnieuw de verkeerde kant op te gaan toen Tomas Necid de bezoekers na een half uur op voorsprong zette. Dankzij Bruma (44'), Donyell Malen (52') en Cody Gakpo (90+1') trok PSV de wedstrijd alsnog naar zich toe.

"Ik wist dat we dit konden. Alleen moest het er een keer uitkomen", zei Van Bommel, die zijn ploeg ondanks de drie treffers veel kansen zag missen. "Bij die stand van 2-1 blijf je hem dan toch een beetje knijpen. Niet dat ADO gevaarlijk was, maar de bal hoeft maar één keer verkeerd te vallen en je speelt gelijk."

'Begrijp dat publiek Gakpo omarmt'

Pas in de blessuretijd maakte Gakpo, die in het veld was gekomen voor Lozano, aan alle onzekerheid een eind. Tot vreugde van het publiek, die de twintigjarige aanvaller heeft omarmd. "Dat begrijp ik goed", zegt Van Bommel. "Hij heeft snelheid, een actie en kan scoren."

Voor PSV staat donderdag al de volgende wedstrijd op het programma. In de derde voorronde van de Europa League verdedigt de ploeg dan thuis een 1-0 voorsprong tegen FK Haugesund.

