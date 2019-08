PSV heeft zondag de eerste zege van het seizoen geboekt in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen in eigen huis moeizaam met 3-1 van ADO Den Haag.

PSV kwam nog wel verrassend op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Tomas Necid, maar trok daarna alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Bruma, Donyell Malen en invaller Cody Gakpo.

Smetje op de zege was wel de blessure van Hirving Lozano. De aanvaller, die na twee reservebeurten weer eens een basisplaats had, hield een pijnlijke knie over aan een duel met Tom Beugelsdijk en moest zich noodgedwongen laten vervangen.

Met deze zege herstelde PSV zich van de 1-1 bij FC Twente en kan het de return donderdag tegen FK Haugesund in de derde voorronde van de Europa League met vertrouwen tegemoet zien. Daarin moet een 1-0-voorsprong verdedigd worden.

Mark van Bommel kon tegen ADO geen beroep doen op Gastón Pereiro, die er maanden uit ligt wegens een schouderblessure. De PSV-coach maakte ook geen gebruik van Daniel Schwaab, die zondag na een paar maanden alweer terugkeerde in Eindhoven.

PSV moet al binnen minuut op 1-0 komen

PSV begon goed aan de wedstrijd tegen ADO. Donyell Malen had al in de eerste minuut de 1-0 moeten aantekenen, maar hij faalde oog in oog met doelman Robert Zwinkels na een splijtende pass van Pablo Rosario.

De thuisclub slaagde er niet in om daarna door te drukken. Malen kreeg weliswaar in de eerste tien minuten nog twee kleine kansen, maar gaf ook de nodige ruimte weg, waardoor ADO af en toe ook gevaarlijk kon worden.

Sterker nog, ADO nam in de 33e minuut zelfs de leiding. Necid schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied hard in de bovenhoek, maar het ontging zowel scheidsrechter Danny Makkelie als de VAR dat hij de bal meenam met zijn hand.

PSV leek even van slag, maar bracht de stand wel nog voor rust op gelijke hoogte. Bruma dribbelde naar binnen en schoot de bal via de billen van Danny Bakker achter de kansloze Zwinkels.

Pablo Rosario feliciteert Donyell Malen met zijn winnende doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Tweede helft eenrichtingsverkeer richting doel van ADO

In de tweede helft was het wel eenrichtingsverkeer richting het doel van ADO. PSV kreeg weliswaar met het uitvallen van Lozano al snel een tegenvaller te verwerken, maar scoorde ook al rap de 2-1.

Malen werd op maat bediend door Michal Sadílek, die goed ingreep, en bleef dit keer wel koel voor de neus van Zwinkels, die zich wel mocht aanrekenen dat hij door de benen werd gepasseerd.

PSV hield daarna de controle en was ook een aantal keer dicht bij de 3-1. Zo werd een doelpunt van Denzel Dumfries (terecht) afgekeurd wegens buitenspel en troffen Malen en Dumfries respectievelijk de buitenkant van de lat en de paal.

Met Bilal Ould-Chikh en Michiel Kramer als invallers probeerde ADO er nog een slotoffensief uit te persen, maar het werd in de blessuretijd toch nog 3-1 door Gakpo, die met het nodige geluk de rebound van een schot van Malen in het doel werkte.

