Daniel Schwaab is teruggekeerd bij PSV. De Duitse verdediger vertrok aan het eind van vorig seizoen transfervrij uit Eindhoven, maar tekende zondag toch een contract voor één jaar. PSV moet Gastón Pereiro enkele maanden missen door een gebroken sleutelbeen.

De dertigjarige Schwaab wilde wegens privéomstandigheden terug naar Duitsland, waar hij de afgelopen weken zijn conditie op peil hield bij SC Freiburg. Zondag besloot hij om alsnog in te gaan op de aanbieding die PSV hem vorig seizoen deed.

“Het was toen de juiste beslissing om weer naar Duitsland te gaan”, zegt Schwaab op de website van PSV. "Maar na drie maanden veel tijd met mijn vrouw en kinderen te hebben doorgebracht, is de honger terug. Met de volledige steun van mijn gezin ga ik nu met veel ambitie verder bij PSV."

Met Timo Baumgartl haalde PSV al een opvolger voor Schwaab. De Eindhovenaren betaalden naar verluidt 10 miljoen euro aan VfB Stuttgart voor de jeugdinternational van Duitsland.

Van Bommel ziet Schwaab als voorbeeld en verlengstuk

Schwaab speelde de afgelopen drie seizoenen 85 duels voor PSV. In 2018 pakte hij met de Brabantse club de landstitel en twee jaar eerder veroverde hij de Johan Cruijff Schaal.

Trainer Mark van Bommel is blij met de terugkeer van de mandekker. "Naast ervaring brengt Daniel ook persoonlijkheid met zich mee. Op en naast het veld is hij een voorbeeld voor alle spelers en een verlengstuk voor de technische staf", aldus Van Bommel.

"Iedere spelersgroep heeft een aantal van dit soort spelers nodig, dus ik ben erg blij dat Daniel weer terug is."

Door de terugkeer van Schwaab is de rol van Derrick Luckassen en Trent Sainsbury uitgespeeld in het Philips Stadion. "Zij mogen vertrekken", zei Van Bommel, die ook vertelde dat PSV niet langer hoopt op de komst van Franck Ribéry. "Hij is onbetaalbaar, streep erdoor."

Pereiro maanden aan de kant

PSV zal het enkele maanden zonder Gastón Pereiro moeten doen. De Uruguayaan liep zaterdag op de training een gebroken sleutelbeen op.

"Ik ben inmiddels geopereerd en dat is goed verlopen", zegt Pereiro. "Wel is duidelijk dat ik enkele maanden niet kan voetballen en dat is een flinke tegenvaller."

PSV accepteerde deze zomer een bod van Spartak Moskou op Pereiro, maar de aanvallende middenvelder kwam er zelf niet uit met de Russische club. Het contract van Pereiro in Eindhoven loopt nog één jaar door.

PSV zag De Jong en Angeliño vertrekken

Naast Baumgartl versterkte PSV zich eerder deze transferzomer met Bruma, Ibrahim Afellay, Olivier Boscagli en Toni Lato en de doelmannen Lars Unnerstall en Robbin Ruiter. Daar staat het vertrek van onder anderen Luuk de Jong en Angeliño tegenover.

PSV speelt zondagavond thuis tegen ADO Den Haag zijn tweede duel in de Eredivisie van dit seizoen. Afgelopen weekend kwam de ploeg niet verder dan 1-1 tegen FC Twente.

Donderdag moet de ploeg van Van Bommel in de thuiswedstrijd tegen Haugesund de play-offs van de Europa League bereiken. De heenwedstrijd in Noorwegen werd donderdag met 0-1 gewonnen.

