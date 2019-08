Feyenoord-trainer Jaap Stam baalt van het 1-1-gelijkspel van zondag op bezoek bij sc Heerenveen. Hij vindt dat zijn ploeg te weinig heeft laten zien om aanspraak op de zege te mogen maken in het Abe Lenstra Stadion.

"We waren niet fris en scherp genoeg. We leverden te veel ballen zomaar in. Er zijn een aantal momenten geweest waarop we meer controle hadden, maar die zijn over de hele wedstrijd gezien te weinig voorgekomen", zei Stam tegen FOX Sports.

Stam had wel een verklaring voor het matige optreden tegen Heerenveen. Hij denkt dat het te maken had met het feit dat Feyenoord drie dagen geleden ook al speelde tegen Dinamo Tbilisi (4-0-zege) in de derde voorronde van de Europa League.

"Het was matig op allerlei gebieden, maar dat had dus ook te maken met de doordeweekse wedstrijd. We hebben nou eenmaal spelers in de selectie die nog niet volledig fit zijn. Daar moet ik rekening mee houden in mijn wisselbeleid."

"Het is niet ideaal dat ik in de slotfase geen extra spits kon brengen omdat ik al drie keer had gewisseld, maar dat wisten we van tevoren. Ik kan de jongens niet zo heel veel verwijten. Ze werken keihard. Maar het moet beter dan vandaag."

De spelers van Feyenoord druipen teleurgesteld af na het gelijkspel tegen sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

'De 1-1 had er nooit in gemogen'

Feyenoord leek nog wel lange tijd op de zege af te stevenen tegen Heerenveen. De Rotterdammers incasseerden pas tien minuten voor tijd de 1-1, maar het afstandsschot van 35 meter van Ibrahim Dresevic viel wel erg gemakkelijk.

"Die bal had er nooit in gemogen. We weten allemaal dat Dresevic in staat is om zoiets te doen. Dan moet je eerder druk op de bal geven. Er had iemand met hem mee moeten lopen of op hem af moeten sprinten", aldus Stam.

Feyenoord liep zo de eerste zege van het seizoen mis. De ploeg wist vorige week in de openingsspeelronde in eigen huis niet te winnen van Sparta Rotterdam (2-2) en heeft dus na twee speelrondes slechts twee punten.

"We hebben kwaliteit en gaan dus nog wel punten pakken. Ik kan nu wel om geduld gaan vragen, maar iedereen wil resultaat zien en wij ook. Het is alleen niet zo dat we kunnen zeggen dat we elke wedstrijd makkelijk gaan winnen", besloot Stam.

Feyenoord speelt donderdag om 18.30 uur in Georgië in een leeg stadion de return tegen Dinamo Tbilisi en komt zondag om 16.45 uur weer in actie in de Eredivisie, thuis tegen FC Utrecht.

