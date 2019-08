Voormalig Vitesse-speler Dejan Curovic is zondag overleden. De Serviër stierf een dag na zijn 51e verjaardag aan leukemie.

Curovic speelde tussen 1994 en 2000 voor Vitesse, dat hem destijds overnam van Partizan Belgrado. Die Servische club maakte het overlijden van de zevenvoudig Joegoslavisch international zondag bekend.

In Arnhem groeide Curovic uit tot een clubicoon door in 109 competitieduels 41 keer te scoren. De publiekslieveling was zowel de laatste doelpuntenmaker in het oude stadion Nieuw-Monnikenhuize als de eerste in GelreDome, het huidige onderkomen van de Eredivisionist.

Na zes jaar voor Vitesse te hebben gespeeld, vertrok Curovic naar FC Groningen. Daar was de aanvaller in 42 duels zeven keer trefzeker en sloot hij zijn profcarrière - die hij in 1989 in eigen land was begonnen bij Zemun - in 2003 af.

Twee jaar geleden had Curovic de eer om in De Kuip de KNVB-beker te overhandigen aan Vitesse-aanvoerder Guram Kashia, nadat de Arnhemmers ten koste van AZ (2-0) de eerste prijs uit de clubhistorie hadden gepakt.

"Ik herinner Dejan als een heel aimabel mens, die een cultheld was bij Vitesse", zei FC Utrecht-trainer John van den Brom, die met Curovic samenspeelde bij Vitesse en een vriend van hem was, tegen FOX Sports. "Hij was altijd open en vriendelijk, en voor iedereen bereikbaar."

Curovic mocht in 2017 de KNVB-beker overhandigen nadat zijn oude club Vitesse in de finale van AZ had gewonnen. (Foto: Pro Shots)