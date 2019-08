Het maakt AZ-trainer Arne Slot weinig uit waar de komende thuiswedstrijden van AZ gespeeld zullen worden. Na het instorten van het dak van het AFAS Stadion zaterdag is het nog onduidelijk waar AZ donderdag tegen het Oekraïense Mariupol kan spelen in de derde voorronde van de Europa League.

"Nee, ik heb niet echt een voorkeur voor een locatie", zei Slot zondag tegen FOX Sports, nadat zijn ploeg een 0-2-zege had geboekt op RKC in Waalwijk. Daardoor is de ploeg uit Alkmaar na twee duels koploper in de Eredivisie.

"Hopelijk krijgen we er maandag duidelijkheid over. De mensen van de club zijn hier hard mee bezig, we horen vanzelf wel wat de uitkomst is", aldus Slot.

Door de harde wind stortte zaterdag het dak boven de Molenaar-tribune in. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kondigde zondag aan een onderzoek in te stellen.

"In eerste instantie ben je vooral blij dat er geen doden of gewonden zijn gevallen", stelde de veertigjarige Slot, die dit seizoen voor het eerst hoofdtrainer is. "De focus voor mij en de spelers is vooral op de wedstrijd tegen RKC gebleven, andere mensen binnen de club houden zich bezig met de vraag waar we voorlopig onze thuisduels moeten gaan spelen."

AZ-trainer Arne Slot. (Foto: Pro Shots)

Duel van Jong AZ op trainingscomplex

Zondag werd bekend dat het duel in de Keuken Kampioen Divisie van maandag tussen Jong AZ en Telstar op het trainingscomplex in Wijdewormer wordt gespeeld. Het duel zou aanvankelijk in het AFAS Stadion afgewerkt worden.

Donderdag om 20.30 uur speelt AZ op een nog onbekende locatie in de derde voorronde van de Europa League tegen Mariupol. Het heenduel in Oekraïne eindigde afgelopen donderdag in 0-0.

Volgende week zondag (aftrap 16.45 uur) staat voor AZ een thuisduel met FC Groningen op het programma. Daarna speelt AZ uit tegen achtereenvolgens Feyenoord en Vitesse.

Op 14 september staat voor AZ vervolgens pas weer een thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam op het programma. Als AZ afrekent met Mariupol, dan speelt het eind augustus nog in de play-offs van de Europa League.