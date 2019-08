Frank Lampard heeft zondag een zeer teleurstellend debuut beleefd als trainer van Chelsea. De 41-jarige oud-speler verloor met zijn ploeg in de eerste speelronde van de Premier League de topper tegen Manchester United met 4-0. Guus Til beleefde een mooi debuut bij Spartak Moskou.

Marcus Rashford was op Old Trafford met twee doelpunten de gevierde man bij United. De spits benutte in de achttiende minuut een penalty en zorgde in de 67e minuut, twee minuten na de 2-0 van Anthony Martial, voor de beslissing.

Paul Pogba scoorde niet, maar speelde wel een belangrijke rol met twee assists. De Fransman gaf de voorzet op de tweede goal van Rashford en op de 4-0 van invaller Daniel James tien minuten voor tijd.

Manchester United komt slechts één doelpunt tekort om zich na de eerste speelronde samen met Manchester City aan kop van de Premier League te nestelen. De landskampioen won zaterdag met 0-5 bij West Ham United. Ook Liverpool, Brighton & Hove Albion, Burnley, Tottenham Hotspur en Arsenal begonnen met een zege aan het seizoen.

Pech voor Chelsea in eerste helft

Waar Manchester United zich uitermate effectief toonde, liet Chelsea in de tweede helft twee enorme kansen liggen. Zowel Emerson als Tammy Abraham raakte de lat. Na rust hadden 'The Blues' weinig meer in te brengen.

Voor Lampard, die vorig seizoen in het Championship aan het roer stond bij Derby County, is het zijn eerste trainersklus op het hoogste niveau. De 106-voudig Engels international, die tussen 2001 en 2014 voor Chelsea speelde, is de opvolger van de naar Juventus vertrokken Maurizio Sarri.

Lampard mocht deze zomer geen nieuwe spelers aantrekken. De wereldvoetbalbond FIFA besloot Chelsea te bestraffen voor het overtreden van de regels op het gebied van contracteren van jeugdspelers. De Londenaren mochten wel gehuurde spelers terughalen.

Arsenal begint met nipte uitzege

Arsenal begon aan het nieuwe seizoen met een nipte overwinning bij Newcastle United. Dankzij een treffer van Pierre-Emerick Aubameyang werd het zondag 0-1 op St. James' Park.

Het winnende doelpunt viel in de 58e minuut, nadat Ainsley Maitland-Niles sneller bij de bal was dan Jetro Willems en daarna Aubameyang op maat bediende. De Gabonese spits, die vorig seizoen met 22 treffers gedeeld topscorer werd van de Premier League, tikte simpel binnen.

Arsenal versterkte zich deze transferperiode met onder anderen David Luiz (Chelsea), Kieran Tierney (Celtic), Nicolas Pépé (Lille) en Dani Ceballos (Real Madrid, huur). Geen van de aanwinsten kreeg direct een basisplaats van trainer Unai Emery.

Bij Newcastle maakte Willems in de 54e minuut als invaller zijn debuut. De verdediger kwam deze zomer over van Eintracht Frankfurt, waar hij afgelopen seizoen weinig speeltijd kreeg.

Til debuteert met twee assists bij Spartak

Guus Til beleefde een sterk debuut bij Spartak Moskou. De van AZ overgekomen middenvelder gaf twee assists in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Akmat Groznyi.

Til bezorgde in de 44e minuut de bal blij ploeggenoot Zelimkhan Bakaev, die eerder al voor de 0-1 had gezorgd. De Russische middenvelder speelde zich goed vrij en schoot raak in de verre hoek.

Twintig minuten voor tijd had Til ook een groot aandeel in de 0-3 van André Schürrle. De Duitser werd diep gestuurd door de 21-jarige Nederlander en besliste het duel, ondanks de late tegentreffer van Ablaye Mbengue.

Oranje-international Til maakte deze week voor 18 miljoen euro de overstap van AZ naar de Russische topclub. Hij tekende een contract voor vier seizoenen.

Paris Saint-Germain wint zonder Neymar

in Frankrijk begon Paris Saint-Germain met een eenvoudige thuiszege aan het nieuwe seizoen. Olympique Nîmes werd met 3-0 verslagen. Edinson Cavani, Kylian Mbappé en Angel Di Maria waren de doelpuntenmakers.

Sterspeler Neymar ontbrak bij PSG. Trainer Thomas Tuchel besloot de Braziliaanse aanvaller even met rust te laten. Volgens technisch directeur Leonardo zijn de besprekingen over een langverwacht vertrek van Neymar inmiddels in een gevorderd stadium.

Een deel van de fans van de Franse kampioen keerde zich tegen Neymar. Tijdens het duel met Nîmes klonken er negatieve spreekkoren over hem en werden er ook spandoeken getoond met het advies aan hem om snel te vertrekken.