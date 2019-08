AZ en FC Utrecht zijn als enige clubs na twee speelrondes nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. De Alkmaarders en de Utrechters wonnen zondag van respectievelijk RKC Waalwijk (0-2) en PEC Zwolle (3-1).

Oussama Idrissi was de grote man aan de kant van AZ. De Marokkaanse aanvaller, die eerder deze zomer nog op weg leek naar het Russische FK Krasnodar, was in de eerste helft verantwoordelijk voor beide doelpunten.

RKC stond bijna de hele tweede helft met een man minder op het veld. Juriën Gaari kwam in de 53e minuut met gestrekt been in op Owen Wijndal, waarna scheidsrechter Allard Lindhout de verdediger de rode kaart toonde.

AZ sloot door de zege een bewogen weekend succesvol af. Zaterdag stortte een deel van het eigen AFAS Stadion in vanwege de harde wind, waardoor het eerste elftal donderdag mogelijk moet uitwijken voor de return tegen FC Mariupol in de derde voorronde van de Europa League.

Etienne Vaessen wordt per brancard weggedragen na een harde botsing met Myron Boadu. (Foto: Pro Shots)

Doelman Vaessen duizelig naar de grond

AZ nam na een stroeve openingsfase in de 35e minuut de leiding tegen RKC. Idrissi werd op de rand van buitenspel weggestuurd door Myron Boadu en vond na wat draai- en kapwerk de rechterbovenhoek achter doelman Etienne Vaessen: 0-1.

Diezelfde Vaessen moest zich een paar minuten later laten vervangen. Hij kwam bij een lage voorzet van Idrissi hard in botsing met Boadu en ging duizelig naar de grond toen hij wilde opstaan, waarna hij per brancard werd weggedragen.

RKC was even van slag en daar profiteerde AZ in de blessuretijd van de eerste helft optimaal van. Boadu mocht zomaar op het doel afstormen en legde de bal breed op Idrissi, die de bal simpel langs Vaessens vervanger Kees Heemskerk tikte: 0-2.

De wedstrijd was daarmee in een vroegtijdig stadium beslist, helemaal na de rode kaart van Gaari. RKC verweerde zich daarna nog wel kranig en was zelfs de bovenliggende partij, maar de spanning terugbrengen zat er niet meer in.

De spelers van FC Utrecht vieren een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht speelt sterke tweede helft

FC Utrecht had de zege op PEC Zwolle te danken aan een sterke tweede helft. De Domstedelingen bogen daarin een 0-1-achterstand (doelpunt Gustavo Hamer) om in een 3-1-voorsprong door treffers van Sander van de Streek, Simon Gustafson (strafschop) en Willem Janssen.

Bij FC Utrecht keerde David Jensen terug op de reservebank. De Deense doelman kreeg vorige week van trainer John van den Brom te horen dat hij zijn basisplaats was kwijtgeraakt aan Maarten Paes en kreeg vervolgens twee dagen vrijaf om over de situatie na te denken.

AZ gaat op doelsaldo aan kop in de Eredivisie. FC Utrecht staat met zes punten tweede. RKC en PEC wachten net als FC Emmen en ADO Den Haag (de Hagenaars gaan later op zondag nog wel op bezoek bij PSV) nog op het eerste punt van dit seizoen.

John van den Brom spreekt Simon Gustafson toe. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht binnen vier minuten op 2-1

FC Utrecht leek aanvankelijk de ongeslagen status te verliezen tegen PEC. De thuisclub stuitte in de openingsfase telkens op de Zwolse verdediging en keek in de zestiende minuut al tegen een achterstand aan door een fraaie vrije trap van Hamer in de verre hoek.

Daarna rechtte FC Utrecht knap de rug. De ploeg creëerde vanaf de 0-1 wel opeens legio kansen, maar het ontbrak vaak aan geluk in de afronding (Gyrano Kerk trof de paal) en bovendien toonde doelman Xavier Mous zich een behoorlijke sta-in-de-weg.

FC Utrecht stond vier minuten na rust echter wel op een 2-1-voorsprong. Eerst schoot Van de Streek binnen na goed voorbereidend werk van Kerk en niet veel later verzilverde Gustafson een strafschop na een overtreding van Mous op Kerk.

PEC was daarmee mentaal gebroken en moest in de 73e minuut ook nog de 3-1 incasseren. Janssen knalde na een afgeslagen hoekschop van dichtbij raak en is de enige speler die in elk van de laatste dertien Eredivisie-seizoenen trefzeker was (2007/2008 tot en met 2019/2020).

