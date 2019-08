AZ is ook na twee speelrondes nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen zondag eenvoudig met 0-2 op bezoek bij promovendus RKC Waalwijk.

Oussama Idrissi was de grote man aan de kant van AZ. De Marokkaanse aanvaller, die eerder deze zomer nog op weg leek naar het Russische FK Krasnodar, was in de eerste helft verantwoordelijk voor beide doelpunten.

RKC stond bijna de hele tweede helft met een man minder. Juriën Gaari kwam in de 53e minuut met gestrekt been in op Owen Wijndal, waarna scheidsrechter Allard Lindhout de verdediger met een rode kaart uit het veld stuurde.

AZ is voorlopig de enige club die de eerste twee competitiewedstrijden in winst heeft omgezet en is dan ook koploper. FC Utrecht (thuis tegen PEC Zwolle) kan dat later op zondag ook nog bewerkstelligen.

Etienne Vaessen wordt per brancard weggedragen na een harde botsing met Myron Boadu. (Foto: Pro Shots)

Doelman Vaessen duizelig naar de grond

AZ had het in de openingsfase nog wel vrij lastig tegen RKC. De bezoekers creëerden zelf weinig en zag de thuisclub via Mario Bilate (inzet geblokt door Fredrik Midtsjø) en Darren Maatsen (redding Marco Bizot) wel met enige regelmaat gevaar stichtten.

Toch nam AZ in de 35e minuut de leiding. Idrissi werd op de rand van buitenspel weggestuurd door Myron Boadu en vond na het nodige draai- en kapwerk de rechterbovenhoek achter doelman Etienne Vaessen: 0-1.

Diezelfde Vaessen moest zich een paar minuten later laten vervangen. Hij kwam bij een lage voorzet van Idrissi hard in botsing met Boadu en ging duizelig naar de grond toen hij wilde opstaan, waarna hij per brancard werd weggedragen.

Juriën Gaari biedt zijn excuses aan aan Owen Wijndal voor zijn harde overtreding. (Foto: Pro Shots)

RKC bovenliggende partij na rode kaart

RKC was even van slag en daar profiteerde AZ in de blessuretijd van de eerste helft optimaal van. Boadu mocht zomaar op het doel afstormen en legde de bal breed op Idrissi, die de bal simpel langs Vaessens vervanger Kees Heemskerk tikte: 0-2.

De wedstrijd was daarmee in een vroegtijdig stadium beslist, helemaal na de rode kaart van Gaari. RKC verweerde zich daarna nog wel kranig en was zelfs de bovenliggende partij, maar de spanning terugbrengen zat er niet meer in.

AZ kan door de zege de return van donderdag tegen FC Mariupol met vertrouwen tegemoet zien. Het is nog niet bekend of de ploeg van trainer Arne Slot dan in het eigen AFAS Stadion kan spelen, omdat zaterdag een deel van het dak instortte.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie