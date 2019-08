Feyenoord heeft zondag ook zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen gelijkgespeeld. In Friesland werd het 1-1 tegen sc Heerenveen.

Feyenoord kwam vlak voor rust op voorsprong uit een strafschop, die werd benut door Steven Berghuis. Eerder had Jens Odgaard vanaf 11 meter gemist voor Heerenveen.

Tien minuten voor het einde kwam Heerenveen op gelijke hoogte door een fraai afstandsschot van Ibrahim Dresevic.

Bij Feyenoord maakte Rick Karsdorp zijn rentree. De rechtsback die deze week op huurbasis werd overgenomen van AS Roma hield het ruim een uur vol.

Feyenoord begon de Eredivisie vorige week met een 2-2-gelijkspel tegen stadgenoot Sparta Rotterdam. Heerenveen staat net als Ajax, Sparta, Twente en Vitesse na twee duels op vier punten. Alleen AZ en FC Utrecht zijn nog zonder puntenverlies in het nieuwe seizoen.

Berghuis juicht nadat hij Feyenoord op 0-1 heeft gezet. (Foto: Pro Shots)

Vermeer verricht knappe redding bij penalty Odgaard

Heerenveen kreeg al na twaalf minuten een strafschop, na een onbehouwen overtreding van Eric Botteghin op Rodney Kongolo. Odgaard legde van 11 meter aan, maar Kenneth Vermeer dook de inzet van de Deen knap uit de benedenhoek.

In het vervolg van de eerste helft was het spel van beide kanten rommelig. Heerenveen-middenvelder Hicham Faik was met een vrije trap dicht bij de openingstreffer, maar de middenvelder, die na het vertrek van Ben Rienstra de aanvoerdersband droeg, schoot rakelings langs de kruising.

Aan de andere kant kreeg Orkun Kökcü een vrije schietkans, maar de middenvelder stuitte op de voet van Heerenveen-doelman Warner Hahn.

Op slag van rust kreeg ook Feyenoord een strafschop, omdat Sherel Floranus de bal op zijn hand kreeg na een kopbal van Botteghin. Berghuis schoot van 11 meter onberispelijk raak.

Chidera Ejuke gaat over de knie bij Jan-Arie van der Heijden. (Foto: Pro Shots)

Dresevic knalt van 35 meter raak

Na een kwartier in de tweede helft was Berghuis ook in defensief opzicht van grote waarde. Hij haalde een inzet Chidera Ejuke van de doellijn.

Tien minuten voor tijd viel de gelijkmaker wel. Verdediger Dresevic haalde van 35 meter snoeihard uit en schoot via binnenkant paal raak. Beide ploegen kregen vervolgens geen grote kansen op de winnende treffer.

Feyenoord speelt donderdag de return in de derde voorronde van de Europa League tegen Dinamo Tbilisi. In Georgië verdedigt de ploeg van Jaap Stam in een leeg stadion een 4-0-voorsprong. Heerenveen gaat zaterdag in de Eredivisie op bezoek bij FC Emmen.

