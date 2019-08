Heracles Almelo-coach Frank Wormuth heeft geen goed woord over voor de arbitrage in het uitduel met Fortuna Sittard van zondag. Zijn ploeg leek op weg naar winst, maar in de extra tijd kreeg Fortuna een makkelijk gegeven strafschop: 1-1.

Scheidsrechter Kevin Blom gaf de penalty na een ongelukkige handsbal van Mauro Júnior en de VAR greep niet in. Dat deed de videoarbiter in de eerste helft wél bij een doelpunt van Júnior.

"Mauro had zijn hand langs zijn lichaam en ons is aan het begin van het seizoen verteld dat het in dat geval geen hands is. Dit is belachelijk", aldus Wormuth na de wedstrijd voor de camera van FOX Sports.

"Aan de arbitrage: dit is een heel slechte dag voor jullie. Doe me een lol en zeg niets meer over deze wedstrijd. Jullie zijn hier de verliezers, niet wij. De scheidsrechters zijn ook mensen, maar iedereen zag het, behalve zij. Waarom is er dan de VAR?"

Onbegrip bij de Heraclieden nadat Kevin Blom de strafschop heeft toegekend. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen er niets meer aan doen'

De 58-jarige Wormuth besefte ook dat zijn ploeg de wedstrijd al eerder had moeten beslissen. Onder anderen Cyriel Dessers en Júnior kregen kansen op 0-2, maar misten scherpte.

"We kunnen er niets meer aan veranderen. Ik heb tegen mijn team gezegd dat we het besluit van de scheidsrechter moeten accepteren en dat we hadden moeten scoren bij een van onze kansen."

Heracles pakte net als Fortuna het eerste punt van het seizoen, want beide ploegen hadden vorige week met 4-0 verloren. Volgende week staat Heracles in eigen stadion tegenover PSV.

