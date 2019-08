PSV-ADO Den Haag ·

33' GOAL ADO Den Haag! 0-1



ADO komt verrassend op voorsprong in Eindhoven, maar we kunnen niet zeggen dat het onverdiend is. Tomas Necid troeft Erick Gutiérrez fysiek af bij een afgeslagen voorzet en jast de bal onhoudbaar en prachtig in de kruising boven Jeroen Zoet. De VAR kijkt nog even of de Tsjech een overtreding maakt, maar concludeert van niet en dus telt de goal gewoon.