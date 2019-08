FC Groningen heeft zondag de negende zomerse versterking vastgelegd. De Deense jeugdinternational Nicklas Strunck Jakobsen komt over van FC Nordsjaelland en tekent voor vier jaar.

De negentienjarige rechtsback, die ook op het middenveld kan spelen, speelde in verschillende Deense jeugdelftallen en kwam namens Nordsjaelland onder meer uit in de Europa League.

"Zijn naam komt al sinds september 2016 in onze scoutingrapporten voor. Tot nu toe was het steeds niet haalbaar om Nicklas naar Groningen te krijgen", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen.

"We zijn hem al die tijd blijven volgen en zijn doorlopend in contact met hem en zijn management geweest. Nu er een opening ontstond, hebben we direct toegeslagen. We zijn blij dat we hem voor vier jaar hebben weten te binden."

Eerder haalde Groningen Azor Matusiwa (Ajax), Mo El Hankouri (Feyenoord), Gabriel Gudmundsson (Halmstad), Sam Schreck (Bayer Leverkusen), Bart van Hintum (Heracles Almelo), Charlison Benschop (FC Ingolstadt), Ramon Pascal Lundqvist (NAC Breda) en Marco van Duin (NEC). In de Eredivisie was alleen FC Emmen actiever.

FC Groningen ging zaterdag in de tweede Eredivisie-speelronde met 1-3 onderuit tegen FC Twente in een wedstrijd die een bizarre eerste helft kende. De ploeg van coach Danny Buis eindigde met negen man en heeft na twee duels drie punten.