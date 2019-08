Scheidsrechter Christiaan Bax vindt dat al zijn beslissingen zaterdag juist waren tijdens de bizarre eerste helft van FC Groningen-FC Twente. De arbiter had zijn handen vol.

Voor rust gaf Bax beide ploegen een strafschop - die allebei werden gemist - en zowel Ramon Pascal Lundqvist als Mike te Wierik kreeg rood namens Groningen. De keuzes van Bax, in samenspraak met de VAR, leidden tot veel woede en onbegrip.

"Je hoopt altijd dat de arbitrage niet de boventoon gaat voeren in de gesprekken achteraf. Dat is nu wel gebeurd en dat is niet leuk", zei Bax voor de camera van FOX Sports.

"Ik had een vangnet nodig voor mijn beslissingen, de beelden, maar ik heb in de kleedkamer alles teruggezien en al mijn beslissingen waren juist."

Halverwege was het 0-0 en na rust maakte Keito Nakamura er 0-1 van. Uit de derde penalty van de wedstrijd verdubbelde Aitor Cantalapiedra de marge, waarna Ritsu Doan iets terugdeed. Haris Vuckic bepaalde de eindstand.

Christiaan Bax gaf FC Groningen zaterdag twee keer rood in de eerste helft. (Foto: Pro Shots)

'Vervelend, al die commotie'

De 31-jarige Bax staat nog altijd achter zijn beslissingen, al baalt hij wel van alle ophef. In de eerste helft betrad zelfs een woedende Groningen-supporter het veld in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

"Ontzettend vervelend, al die commotie. Ik snap die emotie, maar ik rijd wel naar huis met allemaal juiste beslissingen. Dat geeft wel een heel goed gevoel", aldus de scheidsrechter.

Groningen-trainer Buijs, die dus met negen veldspelers eindigde, baalde van de beslissingen van Bax. De voormalig middenvelder wilde echter niet hard oordelen over de arbiter.

"Het is lastig en ik bekijk het uiteraard door een gekleurde bril", aldus Buijs. "Een overtreding als die van Lundqvist is de ene week een gele en de andere week een rode kaart. Bij mij is die regel niet duidelijk."