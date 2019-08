Ron Jans is in de nacht van zaterdag op zondag met een gelijkspel aan zijn klus als trainer van FC Cincinnati begonnen. Het uitduel met concurrent Columbus Crew in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) eindigde in 2-2.

Na 24 minuten stond de ploeg van Jans al met 0-2 voor door treffers van Darren Mattocks en Emmanuel Ledesma. Op slag van rust scoorde Gyasi Zardes tegen uit een strafschop en in de tweede helft werd het gelijk door Pedro Santos.

Cincinnati, waar Maikel van der Werff en oud-Roda JC-aanvaller Roland Lamah een basisplek kregen van Jans, is met achttien punten nog altijd twaalfde en laatste in de Eastern Conference van de MLS.

Het gat met nummer elf Columbus Crew blijft door het gelijkspel acht punten. Over een week is nummer drie New York City de volgende tegenstander.

De zestigjarige Jans kwam maandag naar FC Cincinnati op voorspraak van Gerard Nijkamp, de algemeen directeur van de club. De twee werkten eerder samen bij PEC Zwolle, toen Jans daar tussen 2013 en 2017 coach was.

Naast PEC was Jans eerder trainer van FC Groningen, sc Heerenveen en Standard Luik. Van medio 2017 tot deze zomer was hij technisch manager bij Groningen.