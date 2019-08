Donny van de Beek hoopt dat er snel duidelijk komt over zijn toekomst. De door Real Madrid begeerde middenvelder gaat ervan uit dat hij dinsdag nog met Ajax tegen PAOK Saloniki speelt in de derde voorronde van de Champions League.

Van de Beek wordt al enkele weken in verband gebracht met een transfer naar de Spaanse topclub. De middenvelder van Ajax probeert onverstoorbaar zijn wedstrijden te spelen en slaagde daar zaterdag met een goal en een assist tegen FC Emmen goed in.

"Ik kan niet ontkennen dat ik er mee bezig ben", zegt de 22-jarige Van de Beek over de mogelijke transfer. "Het liefst heb je zo snel mogelijk duidelijkheid, maar op dit moment kan ik alleen maar afwachten."

De transfermarkt in Nederland en Spanje sluit op 2 september. "Ik ga ervan uit dat ik dinsdag nog mee speel tegen PAOK. Veel meer kan ik er nu niet over zeggen", aldus de middenvelder.

Van de Beek kon zich tegen Emmen goed afsluiten voor de transfergeruchten. "Als de wedstrijd bezig is dan denk ik er niet aan, dan voetbal ik gewoon. Ik laat me niet in de war brengen. Ik hoop gewoon dat het zo snel mogelijk duidelijk is, maar ik kan niet zeggen dat morgen alles bekend is."

Van de Beek schiet de 1-0 binnen tegen FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Zelfs Zuid-Amerikanen zingen dat Van de Beek moet blijven

Tijdens de wedstrijd tegen Emmen lieten de supporters van Ajax met het spreekkoor 'Donny nog een jaar' weten te hopen dat Van de Beek wat hen betreft het seizoen afmaakt in de ArenA.

"Het is wel een mooi deuntje, hè?", zei Van de Beek. "Het is natuurlijk prachtig dat ze dat zingen. Beter dan wanneer ze zouden zingen 'Donny moet weg', haha."

Het lied wordt niet alleen op de tribunes gezongen, vertelde de zevenvoudig international van Oranje. "In de kleedkamer zingen de spelers het ook. De Zuid-Amerikanen doen zelfs mee, mooi is dat. Ze snappen volgens mij wel waar het mee te maken heeft."

De wedstrijd tussen Ajax en PAOK begint dinsdag om 20.30 uur. De winnaar van het tweeluik speelt tegen Qarabag FK of APOEL Nicosia.