Ajax kan door de eenvoudige 5-0-zege op FC Emmen met een goed gevoel aan de return tegen PAOK in de voorronde Champions League toewerken. Dinsdag spelen de Amsterdammers thuis tegen de Grieken om een plek in de play-offs.

"Ik sta hier met een lekker gevoel. Dit is een goede uitslag en drie punten", zei reserveaanvoerder Daley Blind tegen FOX Sports. "Er gingen genoeg dingen goed, maar er zijn ook wel enkele verbeterpunten voor dinsdag."

Daarmee doelde Blind op de eerste helft, waarin Ajax ondanks een overwicht maar één keer scoorde tegen de ploeg uit Drenthe. "We speelden wat te gehaast en wilden te snel de beslissende pass geven. Soms is het beter om de bal wat langer in de ploeg te houden."

"In de tweede helft deden we dat wel", zag Blind. "Dan zie je dat we Emmen vastzetten op eigen helft en dat je veel kansen krijgt."

Ajax noteerde maar liefst 32 doelpogingen, tegen 5 voor Emmen. Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Dusan Tadic en invaller Klaas-Jan Huntelaar (twee keer) zorgden ervoor dat het krachtsverschil in doelpunten werd uitgedrukt.

Eerder deze week wist Ajax de contracten van David Neres en Ziyech te verlengen. "Goed nieuws, natuurlijk", vond Blind. "Het zijn allebei fantastische spelers. Een goed signaal naar de groep toe dat ze blijven."

Ten Hag was net als algemeen directeur Van der Sar goed gemutst. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag: 'Pressing moet 100 procent goed zijn'

Trainer Ten Hag sprak van "een uitstekende wedstrijd" na de eerste zege in een officieel duel dit seizoen voor de landskampioen. "De intenties waren goed, maar niet alles ging zoals we willen. Dat is ook logisch in deze fase van het seizoen."

Vooral het druk zetten bij balverlies moest beter, vond de coach. "We hebben dat goed gedaan, maar het moet perfect zijn. Tegen PAOK zal de pressing 100 procent goed moeten zijn."

Ten Hag was tevreden over Joël Veltman en Lisandro Martinez, die voor het eerst het centrale duo achterin vormden. Later schoof de Argentijn door naar het middenveld en kwam Blind centraal achterin te spelen.

"We zitten eigenlijk nog in de voorbereiding, dan wil je wat dingen uitproberen", aldus de trainer. "Maar we moeten er ook gelijk staan."

Mogelijk moet Ajax het dinsdag zonder Noussair Mazraoui doen. De verdediger werd tegen Emmen uit voorzorg gewisseld wegens een lichte bilspierblessure.

Ajax tegen PAOK begint dinsdag om 20.30 uur. De heenwedstrijd eindigde afgelopen dinsdag in 2-2. De winnaar van het tweeluik speelt tegen Qarabag FK of APOEL Nicosia.