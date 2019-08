Vitesse heeft zaterdag zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. De ploeg van coach Leonid Slutsky won dankzij twee doelpunten in de tweede helft met 0-2 bij het matige Willem II.

Jay-Roy Grot, die op het middenveld de plek van de geschorste Riechedly Bazoer innam, zorgde vroeg in de tweede helft voor de openingstreffer. Een kwartier later verdubbelde Tim Matavz de voorsprong in Tilburg.

Dankzij de overwinning komt Vitesse net als koploper Ajax en promovendi Sparta Rotterdam en FC Twente op vier punten uit twee wedstrijden. Daarmee nemen de Arnhemmers, die vorige week verrassend met 2-2 gelijkspeelden tegen Ajax, de vierde plek op de ranglijst in.

Willem II, dat vorige week in de openingswedstrijd van de Eredivisie met 1-3 won bij PEC Zwolle, is door de nederlaag in de middenmoot terug te vinden.

Tim Matavz viert zijn treffer tegen Willem II. (Foto: Pro Shots)

Vitesse verzuimt kansen te benutten in eerste helft

In de eerste helft was Vitesse de betere ploeg, maar verzuimden de bezoekers de kansen te benutten. Grot was in de zevende minuut dicht bij de openingstreffer, maar Ché Nunnely haalde de inzet van de huurling van Leeds United van de lijn.

Tien minuten later ontsnapte Willem II opnieuw aan een tegendoelpunt. Ditmaal kopte Freek Heerkens een vrije trap van Vitesse bijna in eigen doel, maar de bal ging net naast.

Grot bracht zijn ploeg in de slotfase van de eerste helft tot twee keer toe wederom bijna op voorsprong. Eerst schoot hij de bal net naast bij een snelle uitbraak van Vitesse en kort daarna zag hij een snoeihard afstandsschot gepareerd worden doelman Timon Wellenreuther, die de bal tegen zijn borst liet stuiten.

Doelpuntenmakers Tim Matavz (links) en Jay-Roy Grot (rechts). (Foto: Pro Shots)

Grot brengt Vitesse kort na rust op voorsprong

Na rust maakte Willem II voornamelijk het spel en loerde Vitesse op de counter. Dat leverde tien minuten na rust het openingsdoelpunt op voor het elftal van Slutsky. Grot rondde na voorbereidend werk van Bryan Linssen een snelle aanval van zijn ploeg af.

Twintig minuten voor tijd verzorgde Linssen ook de voorzet op de 0-2 van Matavz, die de bal in de loop simpel binnen schoot. Invaller Navarone Foor was met een afstandsschot nog het dichtst bij de derde treffer, maar zijn poging werd gekeerd door Wellenreuther.

Willem II ging in de slotfase nog op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de formatie van coach Adrie Koster slaagde er nauwelijks in om kansen te creëren.

