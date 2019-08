Ajax heeft zaterdag de eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen geboekt. De ploeg van coach Erik ten Hag was in de tweede speelronde thuis met 5-0 te sterk voor FC Emmen.

Halverwege was de stand in de Johan Cruijff ArenA 1-0 door een doelpunt van Donny van de Beek. Na rust voerden Hakim Ziyech, aanvoerder Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar (tweemaal) de score verder op.

Door de overwinning op Emmen heeft Ajax vier punten uit twee wedstrijden. De regerend landskampioen was de competitie vorige week begonnen met een 2-2-gelijkspel bij Vitesse.

Ajax werkt nu toe naar de return tegen PAOK Saloniki van dinsdag in de derde voorronde van de Champions League. Het heenduel in Griekenland eindigde vorige week dinsdag in 2-2.

Het Emmen van trainer Dick Lukkien wacht nog op de eerste punten van het seizoen. In de eerste speelronde werd vorige week met 0-1 verloren van FC Groningen.

Donny van de Beek zette Ajax op 1-0 in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Pro Shots)

Neres treft paal binnen minuut

Trainer Ten Hag, die Kasper Dolberg en Perr Schuurs buiten de ploeg liet en koos voor David Neres en Razvan Marin, zag zijn formatie zaterdag fel starten tegen Emmen. Binnen een minuut trof Neres de paal en was ook Van de Beek dicht bij een treffer.

Ajax domineerde en niet veel later was er opnieuw een kans voor Neres. De Braziliaan, die deze week net als Ziyech bijtekende in Amsterdam, trof ditmaal doelman Dennis Telgenkamp.

De Emmen-keeper zag in de eerste helft vaak Ajacieden opduiken, maar slordigheden in de vaak fraaie aanvallen voorkwamen veel echt grote kansen. Aan de andere kant kon Emmen soms counteren, maar werd keeper André Onana om dezelfde reden niet getest.

Toch ging Ajax met een voorsprong rusten. De door Real Madrid begeerde Van de Beek kreeg ruimte om uit te halen en vond de verre hoek. Nog in de eerste helft was er een kans voor Tadic, zijn hakje ging net naast.

Dusan Tadic maakte van dichtbij een gedenkwaardige treffer. (Foto: Pro Shots)

Tadic evenaart Cruijff en Litmanen

In de tweede helft ging de thuisploeg op zoek naar een grotere marge en die kwam er al snel. Na opnieuw een mooie aanval kwam de bal bij Ziyech, die koeltjes afrondde.

Het doelpunt leidde tot nog meer eenrichtingsverkeer in de Johan Cruijff ArenA. Een derde treffer kon niet uitblijven en na wat gemiste mogelijkheden zorgde Tadic van dichtbij voor 3-0.

De treffer van de Serviër was een bijzondere, want het was zijn elfde op rij in een thuiswedstrijd in de Eredivisie. Alleen Johan Cruijff en Jari Litmanen gingen hem voor.

Ondanks de geruststellende voorsprong nam Ajax geen gas terug. De druk op het doel van Emmen bleef en het was invaller Huntelaar die met twee doelpunten voor een grotere uitslag zorgde.