Excelsior heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. Het elftal van coach Ricardo Moniz was in Rotterdam met 2-0 te sterk voor Jong FC Utrecht.

De twintigjarige Joël Zwarts, die deze zomer door Excelsior werd overgenomen van Feyenoord, was in het Van Donge & De Roo Stadion verantwoordelijk voor beide doelpunten.

De spits opende na ruim een uur spelen de score door een voorzet van Siebe Horemans binnen te koppen. Tien minuten later was hij opnieuw trefzeker met het hoofd, ditmaal op aangeven van Ahmad Mendes Moreira.

Excelsior degradeerde in mei na vijf seizoenen op het hoogste niveau naar de Keuken Kampioen Divisie. De Kralingers verloor in de play-offs om promotie/degradatie verrassend van RKC Waalwijk, dat later promoveerde.

Joël Zwarts kopt de 2-0 voor Excelsior tegen Jong FC Utrecht binnen. (Foto: Pro Shots)

Ook NAC en De Graafschap begonnen seizoen met winst

Vrijdag opende de andere twee degradanten hun seizoen eveneens met een overwinning. NAC Breda won met 0-2 bij FC Dordrecht en De Graafschap versloeg SC Cambuur met 2-0.

Voor NEC en Roda JC begon het seizoen met puntenverlies. De Nijmegenaren gingen voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen FC Eindhoven en de Limburgers speelden in Kerkrade met 1-1 gelijk tegen Almere City FC.

De eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie wordt maandag afgesloten met de wedstrijden Jong PSV-FC Den Bosch en Jong AZ-Telstar.

