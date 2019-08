FC Twente heeft zaterdag zijn eerste overwinning van dit Eredivisie-seizoen geboekt. De ploeg uit Enschede won in een knotsgekke wedstrijd met 1-3 bij FC Groningen, dat meer dan een helft met negen man speelde.

Keito Nakamura opende tien minuten na rust de score voor FC Twente. Aitor Cantalapiedra verdubbelde de voorsprong twintig minuten voor tijd uit een strafschop. In de slotfase bracht Ritsu Doan de spanning terug namens FC Groningen, maar Haris Vuckic besliste het duel in de extra tijd.

Vooral de eerste helft in het Hitachi Capital Mobility Stadion leverde een hoop spektakel op. Zo misten Aitor en Kaj Sierhuis (FC Groningen) een strafschop en kwam de thuisploeg door rode kaarten voor Ramon-Pascal Lundqvist en Mike te Wierik met negen man te staan.

FC Twente, dat vorige week in zijn openingsduel PSV knap op een gelijkspel hield, staat door de overwinning samen met Sparta Rotterdam en Ajax bovenaan. De drie ploegen hebben na twee wedstrijden vier punten, maar Ajax heeft het beste doelsaldo.

FC Groningen is door de nederlaag in de middenmoot terug te vinden. De formatie van coach Danny Buijs kwam vorige week wel tot winst bij FC Emmen (0-1).

FC Twente-doelman Joël Drommel keert de strafschop van Kaj Sierhuis. (Foto: Pro Shots)

Aitor en Sierhuis missen strafschop

Na een klein kwartier kreeg Twente de eerste strafschop van de wedstrijd nadat Aitor werd neergehaald door Ko Itakura. De Spanjaard legde zelf aan vanaf elf meter, maar hij schoot de bal tegen de onderkant van de lat.

Tien minuten later legde scheidsrechter Christiaan Bax de bal na tussenkomst van de VAR aan de andere kant op de stip na een overtreding van Paul Verhaegh op Gabriel Gudmundsson. Twente-doelman keerde de penalty van Sierhuis echter met zijn voet.

Enkele minuten voor rust kreeg Groningen in slechts vijf minuten speeltijd twee keer rood. Eerst moest Lundqvist vertrekken na het van achteren neerhalen van Nakamura en even later werd Te Wierik op advies van de VAR uit het veld gestuurd na stevig inkomen op Vuckic. Vervolgens kwamen er ook nog toeschouwers van Groningen op het veld, maar die werden al snel weggestuurd.

FC Twente juicht na de openingstreffer van Keito Nakamura. (Foto: Pro Shots)

Twente profiteert snel van overtalsituatie

In de tweede helft profiteerde Twente al snel van de overtalsituatie. Nadat een inzet van Javier Espinosa eerst nog op de paal belandde, vond Nakamura tien minuten na rust wel het net. De Japanner, die vorige week ook trefzeker was tegen PSV, schoot een vrije trap van zo'n twintig meter op fraaie wijze binnen.

Twente kreeg twintig minuten voor tijd dankzij de VAR opnieuw een strafschop nadat Aitor naar de grond werd gehaald door Azor Matusiwa. Ditmaal schoot de aanvaller de bal onberispelijk in de linkerhoek en leek de wedstrijd beslist.

Groningen knokte zich zes minuten voor tijd echter verrassend terug in de wedstrijd via een treffer van Doan, die van ongeveer 25 meter met links prachtig raak schoot in de rechterhoek.

Net als in de eerste helft werd er na rust liefst zeven minuten blessuretijd bijgeteld. In de zesde minuut van de extra tijd besliste Vuckic de wedstrijd door een snelle aanval van de bezoekers af te ronden.

