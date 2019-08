Manchester City-manager Josep Guardiola maakt zich zorgen over het niveau van de debuterende VAR in de Premier League. De videoassistent speelde zaterdag de hoofdrol toen de ploeg uit Manchester met 0-5 won bij West Ham United.

Bij een 0-2-stand werd een fraaie treffer van Gabriel Jesus na beraad afgekeurd, omdat aangever Raheem Sterling met zijn schouder enkele millimeters buitenspel stond.

De VAR werd ook geraadpleegd bij het tweede doelpunt van Jesus - die goal werd wél goedgekeurd - en een strafschop van Sergio Agüero, waarbij geoordeeld werd dat Declan Rice te vroeg inliep. Agüero mocht zijn gemiste penalty overdoen en scoorde toen wel.

"Mijn enige wens is dat de VAR geen fouten meer maakt. Dat is echt alles wat ik wil en mijn enige zorg", zei Guardiola na de royale overwinning van City tegen de Britse pers.

"Het is al best vaak gebeurd dat de VAR ernaast zat. Op zulke momenten is het beter dat de scheidsrechter gewoon de beslissing neemt op basis van wat hij ziet."

Een doelpunt van Gabriel Jesus werd afgekeurd tijdens West Ham United-Manchester City. (Foto: Pro Shots)

'Niets zal vorig seizoen overtreffen'

Toch kan de 48-jarige Guardiola de situatie ook relativeren. Hij verwijst naar vorig seizoen, toen de videoscheidsrechter nog niet in de Premier League werd gebruikt, maar wel in de knock-outfase van de Champions League.

"In de kwartfinales tegen Tottenham scoorden we in de 95e minuut. Meer dan 60.000 mensen genoten, dansten en sprongen. Het volgende moment waren we tóch uitgeschakeld, omdat het buitenspel bleek te zijn", zei hij.

"Niets zal die situatie nog overtreffen, al kwamen we ook tegen West Ham bijna nog in de problemen. Bij 0-3 is het vrijwel gespeeld, maar niet veel later voorkwam onze keeper Ederson met een mooie redding nog de 1-2."

De ruime overwinning op West Ham betekent dat City voorlopig aan kop gaat in de Premier League, al staan er zondag nog drie wedstrijden op het programma.

