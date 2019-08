Eredivisie ·

Deel AZ-stadion ingestort: wat weten we

Een deel van het dak van het AFAS Stadion van AZ is vanmiddag ingestort. Daarbij vielen voor zover bekend geen gewonden. De selectie van trainer Arne Slot werkte vandaag vanwege de harde wind een indoor training af. De Alkmaarders spelen morgen in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Het KNMI gaf eerder vandaag code geel af voor de kustregio, vanwege harde windstoten van zo'n 100 kilometer per uur. Op donderdag staat er voor AZ een thuiswedstrijd op het programma in de derde voorronde van de Europa League tegen FC Mariupol uit Oekraïne.