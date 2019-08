Een deel van het dak van het AFAS Stadion van AZ is zaterdagmiddag ingestort. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ zei zaterdagavond op een persconferentie "enorm geschrokken" te zijn. "Het eerste waar je aan denkt is of er slachtoffers zijn gevallen, dat was gelukkig niet het geval."

De directeur kon nog niet zeggen wanneer er weer wedstrijden in het stadion gespeeld kunnen worden. "We hebben een groot probleem en dat zal heel goed onderzocht moeten worden."

"De komende dagen gaan we na wat er precies gebeurd is", aldus Eenhoorn. "Daarna gaan we kijken wanneer we onder veilige omstandigheden weer kunnen spelen. Wanneer dat zal zijn, dat kan ik nu nog niet zeggen."

AZ gaat zondagochtend in gesprek met alle betrokken instanties, zoals de UEFA en de KNVB. Het stadion is voorlopig voor niemand toegankelijk.

Code geel

De selectie van trainer Arne Slot werkte zaterdagmiddag vanwege de harde wind een training af in een indoorhal. De Alkmaarders spelen zondag in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Het KNMI gaf zaterdag code geel af voor de kustregio, vanwege harde windstoten van zo'n 100 kilometer per uur.

Het gaat om de Molenaar-tribune, aan de lange zijde van het stadion tegenover de hoofdtribune. Het AFAS Stadion werd in 2006 geopend en biedt plaats aan iets meer dan 17.000 toeschouwers. Met de bouw was zo'n 38 miljoen euro gemoeid.

'Geen wedstrijden zolang situatie niet veilig is'

Op donderdag staat er voor AZ een thuiswedstrijd op het programma in de derde voorronde van de Europa League. De Alkmaarders spelen dan tegen FC Mariupol uit Oekraïne. De heenwedstrijd eindigde afgelopen donderdag in 0-0.

Op maandagavond zou de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen Jong AZ en Telstar in het AFAS Stadion gespeeld worden. Van beide duels is het vrijwel uitgesloten dat ze in Alkmaar gespeeld kunnen en mogen worden.

"Er worden in het stadion geen wedstrijden gespeeld als de situatie niet veilig is”, aldus Eenhoorn. "Zodra er meer duidelijk is over onze komende duels, zullen we dat zo snel mogelijk melden."