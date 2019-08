Jeremiah St. Juste is bij zijn debuut voor FSV Mainz 05 tegen een blamage aangelopen in de DFB-Pokal. De ploeg uit de Bundesliga liet zich in de eerste ronde verrassen door derdeklasser 1. FC Kaiserslautern: 2-0. Peter Bosz bereikte met Bayer Leverkusen wel de volgende ronde.

De 22-jarige St. Juste, die deze week de overstap maakte van Feyenoord naar Mainz, viel halverwege de tweede helft in bij 'Der Karnevalsverein'. Kort daarvoor had de Namibiër Manfred Starke de score uit een strafschop geopend voor Kaiserslautern.

In de slotfase zorgde Florian Stark voor het beslissende doelpunt voor Kaiserslautern, dat in het seizoen 2011/2012 nog uitkwam in de Bundesliga en twee seizoenen geleden degradeerde uit de Tweede Bundesliga. Jean-Paul Boëtius deed de hele wedstrijd mee bij Mainz.

Leverkusen won met 1-4 bij Alemannia Aachen, dat uitkomt in de Regionalliga West. Peter Hackenberg (eigen doelpunt), Kevin Volland, Leon Bailey en Kai Havertz scoorden namens de ploeg van Bosz, waarbij Daley Sinkgraven de hele wedstrijd op de bank bleef.

Net als Mainz blameerde FC Augsburg zich in de eerste ronde van het Duitse bekertoernooi. De nummer vijftien van vorig seizoen in de Bundesliga ging met 2-1 onderuit bij SC Verl, dat evenals Alemannia Aachen op het vierde niveau in Duitsland speelt.

Klaassen trefzeker bij ruime overwinning Werder

Davy Klaassen bereikte met Werder Bremen wel de volgende ronde. De middenvelder maakte het vierde doelpunt voor zijn ploeg in de met 1-6 gewonnen uitwedstrijd tegen SV Atlas Delmenhorst (Oberliga). Ook oud-Ajacied Niklas Moisander, voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica en de veertigjarige Claudio Pizarro (2x) waren trefzeker.

1899 Hoffenheim voorkwam een blamage door in een spektakelstuk na strafschoppen te winnen bij 3. Liga-club Wurzburger Kicker. Na reguliere speeltijd eindigde het duel in 2-2 en in de verlenging scoorden beide ploegen nog eenmaal, waarna de ploeg van coach Alfred Schreuder de penaltyserie met 5-4 te winnen.

Ook SC Freiburg en Fortuna Düsseldorf ontsnapten aan een blamage, door beide in de verlenging te winnen. Freiburg deed dat bij derdeklasser 1. FC Magdeburg (0-1) en Düsseldorf zegevierde bij FC 08 Villingen (1-3), dat in de Oberliga (het vijfde niveau) speelt. Schalke 04 bereikte de tweede ronde een stuk eenvoudiger door met 0-5 uit te halen bij vierdeklasser SV Drochtersen/Assel.

Vrijdag wonnen ook Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach hun eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. Dortmund versloeg derdeklasser KFC Uerdingen 05 met 0-2 en Gladbach won met 0-1 bij SV Sandhausen, actief in de Tweede Bundesliga. Bayern München, dat vorig seizoen de DFB-Pokal veroverde, komt maandag in actie en gaat op bezoek bij vierdeklasser Energie Cottbus.

Strootman verliest met Marseille

In Frankrijk is Olympique Marseille de competitie begonnen met een 0-2-thuisnederlaag Stade Reims. Kevin Strootman speelde de volledige wedstrijd en zag na rust Boulaye Dia en oud-Ajacied Hyun-Jun Suk scoren.

Zaterdag begon het nieuwe seizoen in de Ligue 1 met een 0-3-zege van Olympique Lyon op AS Monaco. Memphis Depay was een van de doelpuntenmakers.

Voor landskampioen Paris Saint-Germain begint het seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Nîmes Olympique.

