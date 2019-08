Manchester City heeft zaterdag in de eerste Premier League-speelronde met 0-5 gewonnen van West Ham United. De VAR speelde een hoofdrol in Londen. Davy Pröpper was met een assist belangrijk voor Brighton & Hove Albion.

Raheem Sterling was bij West Ham-City de grote man met een hattrick. Gabriel Jesus en Sergio Agüero maakten de andere treffers namens 'The Citizens', die ook de primeur hadden als eerste Premier League-club een goal afgekeurd te zien worden door de VAR.

De Premier League heeft sinds dit seizoen de beschikking over de VAR en die liet zich in deze wedstrijd direct gelden. Eerst werd bij een 0-2-stand een goal van Jesus afgekeurd omdat aangever Sterling met enkele millimeters van zijn schouder buitenspel stond.

Een kwartier voor tijd werd Sterling wél zijn tweede treffer gegund, nadat de videoassistent had vastgesteld dat hij dit keer niet buitenspel stond na een lobje van Riyad Mahrez.

In de slotfase mocht invaller Agüero een penalty overnemen, omdat de VAR had gezien dat Declan Rice te vroeg was ingelopen. De eerste inzet van de Argentijn werd nog gestopt door Lukasz Fabianski, de tweede poging was wel raak.

Liverpool, de club die er vorig seizoen net niet in slaagde om City van de titel af te houden, was vrijdag al begonnen met een zege. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum won met 4-1 van Norwich City.

Voor het eerst in de historie van de Premier League werd er een goal afgekeurd na ingrijpen van de VAR. (Foto: Pro Shots)

Pröpper belangrijk voor Brighton

Brighton kende net als City en Liverpool een uitstekende start van het Premier League-seizoen, want de club won met 0-3 bij Watford. Basisspeler Pröpper gaf de assist bij het tweede doelpunt. Landgenoot Jürgen Locadia werd gewisseld en scoorde niet.

Ook Burnley - met Erik Pieters in de basis - overtuigde in de eerste wedstrijd, waarin Southampton met 3-0 werd verslagen. Verder speelde Nathan Aké met Bournemouth gelijk tegen Sheffield United (1-1) en werd er niet gescoord bij Crystal Palace-Everton, waar Patrick van Aanholt de hele wedstrijd meedeed bij de thuisploeg.

Later op zaterdag wordt in de Premier League nog Tottenham Hotspur-Aston Villa afgewerkt. Zondag volgen Leicester City-Wolverhampton Wanderers, Newcastle United-Arsenal en Manchester United-Chelsea.

Op het tweede Engelse niveau beleefde Phillip Cocu zijn eerste competitieduel als manager van Derby County. De wedstrijd tegen Swansea City op het eigen Pride Park eindigde in 0-0.

Davy Pröpper deelt in de feestvreugde bij een van de treffers van Brighton. (Foto: Pro Shots)

