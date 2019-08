Manchester City heeft zaterdag in de eerste competitieronde van het nieuwe Premier League-seizoen geen fout gemaakt. De titelverdediger won mede dankzij een hattrick van Raheem Sterling met 0-5 op bezoek bij West Ham United.

Naast Sterling kwamen Gabriel Jesus en Sergio Agüero tot scoren namens City, dat ook de primeur had als eerste Premier League-club een goal afgekeurd te zien worden door de VAR.

De ploeg van manager Josep Guardiola startte net als Liverpool met een overwinning. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum won vrijdag al met 4-1 van Norwich City, waardoor de 'Citizens' op doelsaldo de koppositie overnemen.

Vorig seizoen waren City en Liverpool verwikkeld in een heftige titelstrijd in Engeland. Die werd uiteindelijk op één punt beslist in het voordeel van de club uit Manchester, die daardoor de zesde landstitel in haar geschiedenis pakte.

Voor het eerst in de historie van de Premier League werd er een goal afgekeurd na ingrijpen van de VAR. (Foto: Pro Shots)

VAR drukt stempel op wedstrijd

De Premier League heeft sinds dit seizoen de beschikking over de VAR en die liet zich in deze wedstrijd direct gelden. Eerst werd bij een 0-2-stand een goal van Jesus afgekeurd omdat aangever Sterling met enkele millimeters van zijn schouder buitenspel stond.

Een kwartier voor tijd werd Sterling wel zijn tweede treffer gegund, nadat de videoassistent had vastgesteld dat hij dit keer niet buitenspel stond na een lobje van Riyad Mahrez.

In de slotfase mocht invaller Agüero een penalty overnemen, omdat de VAR had gezien dat Declan Rice te vroeg was ingelopen. De eerste inzet van de Argentijn werd nog gestopt door Lukasz Fabianski, de tweede poging was wel raak.

Later op zaterdag worden in de Premier League nog de duels Bournemouth-Sheffield United, Burnley-Southampton, Crystal Palace-Everton, Watford-Brighton & Hove Albion en Tottenham Hotspur-Aston Villa afgewerkt.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League.