Neymar is op weg naar een transfer naar een niet nader bekende club, zo heeft Paris Saint-Germain-directeur Leonardo zaterdag bekendgemaakt. De sterspeler ontbreekt in de selectie van de Franse topclub voor het thuisduel met Nîmes van zondag.

"Er zit schot in de zaak, al is er nog geen akkoord. We zullen zien wat er gebeurt. Het is tijd dat iedereen weet waar hij aan toe is", zei Leonardo tegen Franse journalisten.

De 27-jarige Neymar, die zaterdag de training voortijdig verliet, wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek bij PSG en de club is ook bereid de aanvaller te laten gaan. Vooral Real Madrid en Neymars oude club FC Barcelona worden genoemd als bestemming.

Bijna een maand geleden zorgde Neymar al voor opschudding door na zijn vakantie een week te laat bij PSG te arriveren. Volgens de Braziliaan was dat volgens afspraak, maar de directie wist van niets.

Sinds hij Barcelona twee jaar geleden voor 220 miljoen euro voor PSG verliet, kwam Neymar tot 58 officiële wedstrijden. Hij scoorde daarin 51 keer, gaf 29 assists en veroverde twee landstitels met de club. In zijn vier jaar bij Barcelona pakte hij tien prijzen.

Neymar werd twee keer kampioen met Paris Saint-Germain. (Foto: Pro Shots)

Neymar vrijgesproken in verkrachtingszaak

De laatste weken haalde Neymar niet alleen met transfergeruchten het nieuws, want hij werd ook genoemd in een verkrachtingszaak. De 97-voudig international van Brazilië werd door een vrouw voor de rechter gedaagd, maar vrijdag vrijgesproken.

Zonder Neymar begint PSG zondag tegen Nîmes aan de jacht op de derde landstitel op rij en de zevende deze eeuw. De wedstrijd in het Parc des Princes begint om 21.00 uur.

Een week geleden legde de ploeg van trainer Thomas Tuchel al beslag op de Franse supercup. Door doelpunten van Kylian Mbappé en Ángel Di María werd Stade Rennes met 2-1 verslagen. Ook toen ontbrak Neymar.

