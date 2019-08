Mede door een treffer van Virgil van Dijk is Liverpool vrijdagavond met een 4-1-overwinning op Norwich City goed aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen. De centrale verdediger was niettemin kritisch op het optreden van 'The Reds'.

De totale productie van Liverpool kwam voor rust al tot stand, via Gran Hanley (eigen doelpunt), Mohamed Salah, Van Dijk en Divock Origi. In de tweede helft ging het moeizamer met de ploeg van manager Jürgen Klopp en maakte Norwich via Teemu Pukki zelfs nog een eretreffer.

"Als je met 4-0 de rust in gaat, dan is het teleurstellend dat het 4-1 wordt", aldus Van Dijk na afloop voor de camera van Ziggo Sport. "We zeiden in de rust nog tegen elkaar dat we dezelfde dingen moesten blijven doen en zelfs nog harder moesten werken."

De aanvoerder van Oranje zag dat er na rust wat gemakzucht in sloop bij de ploeg. "Het was allemaal iets te makkelijk, vond ik. Daarom krijgen we ook dat doelpunt tegen. Dat moet eruit."

Ondanks de matige tweede helft won Liverpool zeer eenvoudig en is het de eerste koploper van het nieuwe Premier League-seizoen, tot tevredenheid van Van Dijk. "Het belangrijkste was dat we de eerste drie punten van het seizoen zouden binnenslepen en dat hebben we gedaan."

Virgil van Dijk scoort tegen Norwich City. Georginio Wijnaldum (5) kijkt toe. (Foto: Pro Shots)

Van Dijk nog niet bezig met nieuwe titelrace met City

Liverpool kende met de winst van de Champions League vorig seizoen een goed jaar, maar de landstitel in Engeland moesten 'The Reds' met één punt verschil aan Manchester City laten. Van Dijk is nog niet bezig met een eventuele revanche.

"We gaan nu niet denken in termen van of het lukt, ja of nee. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen in allerlei competities, het wordt een zwaar seizoen."

Dat Liverpool zich erg rustig hield op de transfermarkt, hoeft volgens Van Dijk geen probleem te zijn. "Ik vind dat we een uitstekend team hebben. De clubleiding neemt zijn beslissingen, we gaan het doen met deze selectie. We hebben genoeg kwaliteit, ook op de bank."

