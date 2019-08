VVV-Venlo-trainer Robert Maaskant begreep vrijdagavond na de 4-1-nederlaag tegen Sparta Rotterdam niets van de beslissing van scheidsrechter Bas Nijhuis om de tweede treffer van de thuisploeg goed te keuren.

Aan de goal van Ragnar Ache ging ogenschijnlijk een overtreding van aangever Abdou Harroui vooraf. De middenvelder van Sparta gaf VVV-verdediger Roel Janssen met twee handen een flinke duw, voordat hij Ache in staat stelde te scoren.

Zowel scheidsrechter Nijhuis als VAR Erwin Blank greep echter niet in, waardoor de 'Kasteelclub' op een 2-1-voorsprong kwam en uiteindelijk uitliep naar een ruime overwinning. Die beslissing kon Maaskant niet begrijpen.

"Dit is gewoon met twee handen duwen in de rug en dus een vrije trap, hier is geen enkele discussie over mogelijk", reageerde de trainer van de Limburgers voor de camera van FOX Sports na het zien van de beelden.

"Ze (scheidsrechter Nijhuis en videoassistent Blank, red.) zullen sorry moeten zeggen dat ze het verkeerd hebben gezien. We doen er nu niks meer aan, scheidsrechters maken ook fouten. Het is heel vervelend, want het kwam op een slecht moment in de wedstrijd. In die fase was er eigenlijk nog niet zo veel aan de hand."

Maaskant wil de nederlaag van zijn ploeg echter niet toeschrijven aan de opmerkelijke tegentreffer. "Nee, zo ver wil ik zeker niet gaan. Het was een belangrijk moment, maar wij hebben het daarna ook niet goed gedaan. Na de 2-1 gingen we de verkeerde dingen doen en het zelfs een beetje opgeven, daar heb ik moeite mee."

De spelers van VVV zijn boos en teleurgesteld na de 2-1 van Sparta. (Foto: Pro Shots)

Sparta koploper door zege

VVV kwam in Rotterdam nog wel op voorsprong dankzij een rake vrije trap van Peter van Ooijen. Na rust boog Sparta die achterstand via Halil Dervisoglu, Ache, Harroui en Lars Veldwijk echter om.

Door de overwinning is Sparta voorlopig koploper in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser heeft vier punten uit twee duels. VVV staat zevende, met drie punten uit twee wedstrijden.

