PSV zou voor een stunt op de transfermarkt willen zorgen door zich te versterken met Franck Ribéry. Volgens het Algemeen Dagblad hebben de Eindhovenaren de Franse oud-international gepolst voor een transfer.

Volgens het AD zou Ribéry gecharmeerd zijn van PSV, maar is een transfer op dit moment financieel niet haalbaar. Ook het Duitse Bild meldt dat de Brabanders een poging gaan wagen om de vleugelaanvaller aan te trekken.

De 36-jarige Ribéry nam aan het eind van vorig seizoen afscheid van Bayern München en zit nu zonder club. De 81-voudig Frans international zou eerder deze week een streep hebben gezet door een mogelijke overgang naar Al-Nasr uit Saoedi-Arabië.

Ribéry was in totaal twaalf jaar actief voor Bayern. De routinier speelde in totaal 425 officiële wedstrijden voor 'Der Rekordmeister', waarin hij 124 doelpunten maakte. Afgelopen seizoen was hij in 38 duels goed voor 7 treffers en won hij zowel de landstitel als de DFB-Pokal met zijn club.

Franck Ribéry en Mark van Bommel tijdens hun gezamenlijke periode bij Bayern München. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel kent Ribéry van periode bij Bayern

PSV-trainer Mark van Bommel kent Ribéry van zijn periode bij Bayern München. De twee speelden van 2007 tot en met 2011 samen bij de Zuid-Duitse club en veroverden twee landstitels en tweemaal de DFB-Pokal.

Eerder deze zomer probeerde Van Bommel ook oud-ploeggenoot Arjen Robben al naar Eindhoven te halen. De 96-voudig Oranje-international besloot begin juli echter op 35-jarige leeftijd zijn carrière te beëindigen, nadat hij net als Ribéry na vorig seizoen afscheid had genomen van Bayern.

Mocht Ribéry definitief de overstap naar PSV maken, dan wordt hij de zevende aanwinst van de club deze zomer. Eerder versterkte de nummer twee van vorig seizoen in de Eredivisie zich met Ibrahim Afellay, Bruma, Timo Baumgartl, Olivier Boscagli, Toni Lato en Robbin Ruiter. Daartegenover staat het vertrek van onder anderen Luuk de Jong, Angeliño en Daniel Schwaab.

PSV kende een teleurstellend begin van het seizoen met uitschakeling in de voorronde van de Champions League door FC Basel en een gelijkspel bij FC Twente in de eerste wedstrijd in de Eredivisie. Zondag ontvangt de ploeg van Van Bommel ADO Den Haag in de competitie.