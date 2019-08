Virgil van Dijk heeft Liverpool vrijdag in de openingswedstrijd van de Premier League met een doelpunt aan een ruime thuiszege op Norwich City geholpen: 4-1. In Frankrijk scoorde Memphis Depay in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd van Olympique Lyon tegen AS Monaco.

Van Dijk zorgde op Anfield na een klein half uur voor de 3-0 namens Liverpool tegen Norwich. De Oranje-international kopte raak uit een hoekschop van Mohamed Salah, die tien minuten eerder zelf de tweede treffer van 'The Reds' maakte.

De score werd al in de zevende minuut geopend door Grant Hanley, die een voorzet van Divock Origi in eigen doel werkte. Origi was nog voor rust zelf verantwoordelijk voor de 4-0 van Liverpool. In de tweede helft redde Teemu Pukki de eer namens Norwich.

Van Dijk en Georginio Wijnaldum maakten de negentig minuten vol bij Liverpool. Bij het gepromoveerde Norwich stond Tim Krul de hele wedstrijd onder de lat. De tweede helft begon wat later omdat de VAR het in eerste instantie niet deed.

De andere topclubs in de Premier League komen later dit weekend in actie. Zaterdag gaat kampioen Manchester City op bezoek bij West Ham United en ontvangt Tottenham Hotspur Aston Villa. Een dag later staat op Old Trafford de topper tussen Manchester United en Chelsea op het programma en speelt Arsenal uit tegen Newcastle United.

Olympique Lyon juicht na de treffer van Memphis Depay. (Foto: Pro Shots)

Memphis helpt Lyon aan overwinning

In de Ligue 1 maakte Memphis negen minuten voor rust de 0-2 namens Lyon tegen Monaco. De aanvaller haalde van zo'n 25 meter uit en verraste daarmee doelman Benjamin Lecomte. Op dat moment stond de thuisploeg al met tien man door een rode kaart voor Cesc Fàbregas, die na een half uur uit het veld werd gestuurd.

Mousa Dembélé opende al na vijf minuten de score voor Lyon door raak te koppen uit een hoekschop van oud-Ajacied Bertrand Traoré. Lucas Tousart bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand met een schot van circa 20 meter.

Memphis deed de hele wedstrijd mee bij Lyon, waarbij Kenny Tete vier minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd inviel.

