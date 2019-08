Sparta Rotterdam heeft de eerste zege van het seizoen binnen in de Eredivisie. De promovendus won in eigen huis na een 0-1-achterstand op overtuigende wijze met 4-1 van VVV-Venlo.

Sparta stond halverwege op achterstand door een doelpunt van Peter van Ooijen, maar trok na rust alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Halil Dervisoglu, Ragnar Ache, Abdou Harraoui en Lars Veldwijk.

Daardoor is Sparta nog altijd ongeslagen. De ploeg van trainer Henk Fraser opende vorige week de competitie met een knap 2-2-gelijkspel op bezoek bij Feyenoord, al stonden ze diep in de blessuretijd nog op een 1-2-voorsprong.

VVV leed juist de eerste nederlaag. De ploeg van de nieuwe trainer Robert Maaskant opende een week geleden met een 3-1 zege op een andere promovendus, RKC Waalwijk.

De supporters van Sparta Rotterdam vieren feest. (Foto: Pro Shots)

Sparta van meet af aan bovenliggende partij

Sparta was van meet af aan de bovenliggende partij tegen VVV. De thuisclub creëerde ook kansen, maar het ontbrak in de eerste helft aan scherpte in de afronding. Zo misten onder meer Ache, Dervisoglu en Mohamed Rayhi.

VVV profiteerde in de twintigste minuut optimaal van die missers. Van Ooijen schoot een vrije trap van zo'n twintig meter fraai in de bovenhoek, al moet gezegd worden dat doelman Tim Coremans slecht stond gepositioneerd.

Sparta pakte daarna wel gewoon de draad weer op en had al voor rust op gelijke hoogte kunnen komen, maar Ache raakte uit een hoekschop van Rayhi de bovenkant van de lat.

De spelers van Sparta Rotterdam vieren de 2-1 van Ragnar Ache. (Foto: Pro Shots)

1-1 kan niet uitblijven

Toch kon de 1-1 niet uitblijven en die viel in de 56e minuut alsnog. Dervisoglu, die in de winterstop vertrekt naar Championship-club Brentford, sneed naar binnen en vond knap de verre hoek.

Sparta was vanaf dat moment los en maakte er ook al snel 2-1 van. Harraoui leek op de achterlijn een duw uit te hebben gedeeld in de rug van Roel Janssen, maar mocht verder van scheidsrechter Bas Nijhuis en bediende vervolgens Ache op maat.

In de slotfase liep Sparta nog eenvoudig uit naar 4-1 via Harroui en invaller Veldwijk (beiden met een kopbal), waardoor de Kasteelclub voor het eerst sinds 18 augustus 2000 minimaal één dag bovenaan staat in de Eredivisie.

