Ajax-trainer Erik ten Hag rekent erop dat hij zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen kan beschikken over Kasper Dolberg. De spits viel dinsdag geblesseerd uit in de heenwedstrijd op bezoek bij PAOK (2-2) in de voorronde van de Champions League.

"Als hij goed uit de afsluitende training komt, zoals ik verwacht, dan is hij beschikbaar voor de wedstrijd tegen FC Emmen", zei Ten Hag vrijdag voor de camera van Ajax TV.

Dolberg moest zich tegen PAOK al na een half uur spelen laten wisselen omdat hij verkeerd terechtkwam op zijn heup. Zijn vervanger Klaas-Jan Huntelaar maakte uiteindelijk de belangrijke 2-2.

Ten Hag is ondanks dat dinsdag alweer de return tegen PAOK op het programma staat niet van plan om spelers te sparen tegen FC Emmen, iets wat hij in de openingsfase van vorig seizoen wel deed, met puntenverlies tegen Heracles Almelo (1-1) als gevolg.

"Het team zit in een ontwikkelingsproces. We zijn kort bij elkaar. Dan leg je alle focus op de eerstvolgende wedstrijd en dat is FC Emmen", aldus de oefenmeester, die het moet stellen zonder de geblesseerden Zakaria Labyad, Carel Eiting en Siem de Jong.

Erik ten Hag geeft Hakim Ziyech een handje na diens wissel in de wedstrijd tegen PAOK. (Foto: Pro Shots)

'Belangrijkste is dat we van eigen kracht uitgaan'

Ten Hag verwacht geen eenvoudige wedstrijd tegen FC Emmen. De Drenten hebben in vergelijking met vorig seizoen een nagenoeg compleet nieuw elftal en begonnen de competitie vorige week met een late nederlaag tegen FC Groningen (0-1).

"Het belangrijkste is dat we van onze eigen kracht uitgaan. Dat doen we altijd en dat zullen we morgen ook doen. Natuurlijk wil je wel iets weten van de tegenstander, waar hun zwakke plekken liggen bijvoorbeeld, maar dat is lastig als je een aantal namen niet kent."

"FC Emmen was vorig seizoen een uitstekend voetballende ploeg. Er zat veel durf in. Ze hebben ontzettend veel punten gehaald, veel meer dan de meeste mensen hadden voorspeld, en ik denk dat ze dat dit seizoen ook weer voor elkaar gaan krijgen met een goede organisatie."

De wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen begint zaterdag om 19.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De Amsterdammers hopen zich te revancheren voor het teleurstellende 2-2-gelijkspel van vorige week tegen Vitesse.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie