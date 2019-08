Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino vindt het niet kunnen dat de transfermarkt in de Premier League in tegenstelling tot in andere Europese competities al is gesloten. De Argentijn vreest nu dat hij het mogelijke vertrek van belangrijke spelers niet meer op kan vangen.

"We zijn nu in het nadeel ten opzichte van andere Europese clubs. Zij hebben twintig dagen extra de tijd om spelers aan te trekken. Het is een grote fout dat de Premier League dit toestaat", zei Pochettino vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd van zijn ploeg zaterdag thuis tegen Aston Villa.

"Zo geven we andere clubs de kans om voor verwarring te zorgen. Als we niet tegen deze teams zouden strijden in de Champions League, dan was het prima geweest. Maar nu zijn deze ploegen enorm in het voordeel. Ze kunnen een puinhoop veroorzaken bij ons."

Tottenham moet ernstig rekening houden met een vertrek van onder anderen Christian Eriksen. De Deense middenvelder staat in de belangstelling van verschillende Europese grootmachten, waaronder Real Madrid en Atlético Madrid.

"Op de situatie van individuen ga ik niet in. Er zijn zoveel geruchten en daar ga ik mijn tijd niet aan verspillen", aldus Pochettino, die afgelopen seizoen Tottenham naar de finale leidde van de Champions League, maar daarin verloor van Liverpool (0-2).

'Ik zou het zeker steunen om markt eerder te laten sluiten'

De Premier League-organisatie heeft sinds vorig seizoen bepaald dat de transfermarkt voor de start van de competitie sluit. Zij willen daarmee voorkomen dat de grote clubs tijdens de eerste speelrondes de beste spelers weghalen bij andere clubs.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liep in 2017 nog met het idee rond om de transfermarkt in heel Europa eind juli al te sluiten, maar zover is het vooralsnog niet gekomen.

"In mijn ogen is het een slechte zaak dat een speler nog kan verkassen terwijl het seizoen al begonnen is. Er is te lang onduidelijkheid. Ik zou het zeker steunen om de markt eerder te laten sluiten", vertelde de Sloveen destijds.

De transfermarkt in de meeste competities, waaronder die in de Eredivisie, sluit op 31 augustus, maar ook in ons land is er al jaren discussie om de deadline ook een paar weken naar voren te halen.