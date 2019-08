Een Braziliaanse rechter heeft de verkrachtingszaak tegen stervoetballer Neymar vrijdag geseponeerd. Daarmee volgde zij de aanbevelingen van de aanklager, die eerder had gevraagd om de zaak wegens een gebrek aan bewijs te laten vallen.

"Rechter Ana Paula Vieira de Moraes heeft de aanbevelingen van de officier van justitie geaccepteerd en geëist dat de zaak wordt geseponeerd," laat een woordvoerder van de rechtbank in São Paulo aan AFP weten.

Het onderzoek naar de 27-jarige Neymar werd anderhalve week geleden eveneens wegens onvoldoende bewijs al gestaakt door de Braziliaanse politie. De rechter kon de zaak alsnog vervolgen, maar zag daarvan af.

Neymar werd twee maanden geleden door een Braziliaans model beschuldigd van verkrachting. De aanvaller van Paris Saint-Germain heeft toegegeven de vrouw in Parijs te hebben ontmoet, maar hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

'Onmogelijk om te bewijzen wat er gebeurd is'

Aanklager Flavia Merlini gaf eerder al aan dat er geen sluitend bewijs was tegen de Neymar. "Het is onmogelijk om te bewijzen wat er gebeurd is tussen die vier muren", aldus Merlini. "Het is het woord van Neymar tegen die van de aanklager."

De vader van de 97-voudig Braziliaans international was blij dat zijn zoon aan een straf ontkomt. "Ik wil iedereen bedanken die ons heeft gesteund. De nachtmerrie die eeuwig leek te duren is over."

Neymar bereidt zich momenteel met Paris Saint-Germain voor op het nieuwe seizoen, al maakt hij mogelijk nog een transfer. De aanvaller wordt in verband gebracht met FC Barcelona en Real Madrid.