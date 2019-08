Manchester City-manager Josep Guardiola verwacht dat hij pas over zes maanden weer een beroep kan doen op Leroy Sané. De 23-jarige Duitse aanvaller kampt met een zware knieblessure.

"Ik hoop dat hij er weer bij is in februari of maart", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd van zaterdag uit tegen West Ham United.

Sané raakte zondag geblesseerd tijdens het duel met Liverpool om de Engelse Supercup. Hij heeft een scheur in een kruisband van zijn rechterknie en wordt volgende week geopereerd.

"Hij is een jonge speler, ik hoop dat hij goed revalideert", vertelde Guardiola, die door de absentie van Sané niet al te breed meer zit in het aantal buitenspelers.

Sané stond in belangstelling van Bayern

Sané lijkt deze zomer nu in elk geval een transfer naar Bayern München te kunnen vergeten. De Duitsers hadden naar verluidt tientallen miljoenen voor hem over.

"Ik heb niet over zijn vertrek nagedacht. Hij is van ons en heeft niet bij mij aangegeven dat hij weg wil", was het enige wat Guardiola daarover kwijt wilde.

Volgens Bild verlegt Bayern de interesse nu naar Hakim Ziyech, die een transferclausule van 30 miljoen euro in zijn contract zou hebben staan, maar Ajax hoopt desondanks zijn verbintenis open te breken en te verlengen.