Lasse Schöne maakt definitief de overstap van Ajax naar Genoa. De transfer van de 33-jarige Deen is vrijdag afgerond.

"Welkom Lasse", staat er op de website Genoa, terwijl ook Ajax de transfer heeft bevestigd. Schöne erkende na de Eredivisie-wedstrijd zaterdag tegen Vitesse (2-2) al dat hij ging vertrekken naar de Serie-club.

De middenvelder zat in de GelreDome de hele wedstrijd op de bank en hij reisde daarna niet mee naar Griekenland voor de wedstrijd van Ajax tegen PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League.

Schöne was deze week al in Italië om de laatste formaliteiten van zijn overstap af te ronden. Bij zijn aankomst dinsdag op het vliegveld van Genua werd hij toegezongen door supporters van de club. Naar verluidt betaalt Genoa 1,5 miljoen euro voor Schöne.

'Dit is echter geen vaarwel, maar een tot ziens'

Schöne speelde liefst zeven seizoenen voor Ajax, dat hem transfervrij overnam van NEC. Hij kwam tot 286 officiële wedstrijd in de hoofdmacht en is daarmee de buitenlandse speler met de meeste duels voor de Amsterdamse club.

In 2013, 2014 en 2019 werd Schöne kampioen met Ajax en vorig seizoen werd ook nog de KNVB-beker veroverd. Hij vindt het moeilijk om Ajax na zo'n lange periode achter zich te laten, maar noemt zijn vertrek in zijn afscheidsinterview vrijdag een "tot ziens en geen vaarwel".

"Ik ga hier niet op mijn 42e terugkeren als speler, maar houd mijn huis in de buurt", legt Schöne uit. "Over een paar jaartjes loop ik hier dus weer rond om af en toe een wedstrijdje te kijken."

'Het totale plaatje klopt bij Genoa'

Schöne kiest met Genoa voor de nummer zeventien van afgelopen Serie A-seizoen. Mogelijk is de club ook komend jaar veroordeeld tot degradatievoetbal, maar de routinier is ervan overtuigd dat hij de juiste keuze maakt.

"Genoa wilde me heel graag hebben en het totale plaatje klopt voor mij en voor mijn gezin. Daarbij speelt mee dat ik dol ben op Italië, ik ging er vroeger al op vakantie."

"Het is mooi om op mijn oude voetbaldag nog een avontuur in de Serie A aan te gaan. Ik hou te veel van voetbal om in de zandbak te gaan spelen. Het waren fantastische jaren in de ArenA, met afgelopen seizoen als hoogtepunt. Ik hoef niemand uit te leggen hoe ik over Ajax denk en wat ik voor de club voel."

Schöne is derde basisspeler die vertrekt

Schöne is de derde basisspeler van het afgelopen seizoen die vertrekt bij Ajax, na Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus).

Daartegenover staat dat de contracten van Nicolás Tagliafico, André Onana, Dusan Tadic en David Neres onlangs zijn verlengd. Naar verluidt wil directeur voetbalzaken Marc Overmars ook het contract Hakim Ziyech openbreken en verlengen.

Zaterdag om 19.45 uur speelt Ajax thuis tegen FC Emmen de tweede wedstrijd van het Eredivisie-seizoen. Drie dagen later om 20.30 uur is in de Johan Cruijff ArenA de return tegen PAOK Saloniki. De heenwedstrijd in Thessaloniki eindigde in 2-2.