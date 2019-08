Leroy Fer is zeer te spreken over het spel van Feyenoord in eigen huis tegen Dinamo Tbilisi (4-0). De middenvelder vindt dat de Rotterdammers zich donderdag hebben hersteld van de sof tegen Sparta Rotterdam van zondag (2-2).

"We hebben na de wedstrijd tegen Sparta goed met elkaar gesproken. We hebben de afgelopen weken wat steekjes laten vallen in verdedigend opzicht en qua rendement. De fans verwachtten ook verbetering van ons", zegt Fer tegen NUsport.

"Ik denk dat we dat heel goed hebben opgepakt. We hebben goed gevoetbald en ook verdedigend stond het prima. Maar we moeten kritisch blijven en hadden meer dan vier doelpunten moeten maken. Maar goed, dit is een goede uitgangspositie."

Fer was met name complimenteus over Renato Tapia. De Peruaan wilde eerder deze zomer - tot ontsteltenis van technisch directeur Sjaak Troost - niet meewerken aan een vertrek en vormde tegen Dinamo Tbilisi opeens samen met Fer het blok voor de verdediging.

"Het is heerlijk om naast Renato te spelen", aldus Fer. "Je kan lekker met hem voetballen en hij staat verdedigend altijd zijn mannetje. Volgens mij gaf hij op een gegeven moment zelfs nog een 'panna' aan de zijkant. Ja, hij is gewoon een goede voetballer."

'De trainer wil dat ik een bepaald voorbeeld geef'

Fer hoopt zelf ook een voortrekkersrol op zich te nemen bij Feyenoord. De 29-jarige routinier, elfvoudig international van het Nederlands elftal, keerde deze zomer na acht jaar transfervrij terug in De Kuip nadat zijn contract bij Swansea City afliep.

"De trainer wil dat ik een bepaald voorbeeld geef. Ik was vorig seizoen natuurlijk aanvoerder bij Swansea City en hier is Eric Botteghin dat, maar de trainer verwacht desondanks van mij dat ik de boel neerzet en alles geef. Zolang ik het volhoud, haha."

Fer doelt met dat laatste op zijn fitheid. Hij speelde bij Swansea City de laatste maanden geen wedstrijd meer vanwege blessureleed en kwam vorige maand bij Feyenoord aanvankelijk binnen met het idee om alleen zijn conditie op peil te houden.

"Het gaat goed met me. Ik heb nu voor het eerst in lange tijd twee keer achter elkaar negentig minuten gemaakt. Aan het einde werd ik best wel moe, maar dat komt omdat ik nog moet groeien wat betreft conditie en kracht. Misschien moet ik het in de volgende wedstrijd wat rustiger aan doen, maar dat is aan de trainer."

De volgende wedstrijd van Feyenoord is zondag om 14.30 uur, uit tegen sc Heerenveen. Donderdag wacht om 18.30 uur de return tegen Dinamo Tbilisi, waarin een plek in de play-offs van de Europa League moet worden veiliggesteld.

